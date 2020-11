Raccontare la città di Cagliari attraverso un grande laboratorio radiofonico dedicato alla letteratura sarda: sono queste le coordinate del festival “Dal testo alla voce”, organizzato da Unica Radio in scena nella città di Cagliari dal primo al 7 dicembre.

Cinque docenti per cinque laboratori aperti a trentatré radio nazionali aderenti al circuito RadUni ospiteranno attraverso la piattaforma Zoom ottanta partecipanti suddivisi in sei gruppi tematici.

A guidare i laboratori di dizione, drammaturgia, uso della voce e regia del radiodramma un team di professionisti composto da Michela Atzeni, Nunzio Caponio, Francesca Falchi, Cristina Maccioni e Luciano Marongiu.

“Dal testo alla voce” nasce dalla volontà di narrare la storia del capoluogo sardo coinvolgendo direttamente il tessuto sociale, partendo dalle scuole e dall’Università e che abbia come fondamento la letteratura di autori sardi che hanno ambientato i propri testi nella città di Cagliari.

La radio diventa strumento di condivisione, conoscenza e partecipazione attiva con l’obbiettivo di mettere in piedi un laboratorio radiofonico letterario partecipato partendo dal testo di un romanzo, mostrando e raccontando come si lavora al suo adattamento per la radio, permettendo ai suoi protagonisti di prendere vita grazie alla voce dei partecipanti, che contribuiranno concretamente alla nascita di un audiolibro.

Il festival permetterà la nascita di un gruppo di lettura espressiva che si occuperà di dare voce alle parole, contribuendo alla partecipazione attiva e diretta della cittadinanza. Verranno coinvolti studenti giovani ragazzi delle scuole superiori, universitari e i giovani aderenti al Servizio Volontario Europeo (SVE).

Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito: www.unicaradio.it/festival/iscriviti/

Il calendario con tutti gli appuntamenti è consultabile cliccando su questo link.

Lo strumento radiofonico è nella sua immediatezza e pervasività un mezzo di comunicazione di massa ancora oggi tra i più diffusi e amati in Italia e si trova a rispondere alle mutate esigenze del pubblico puntando su nuove tecnologie. Unica Radio, da sempre attenta all’ambiente e al proprio territorio, diffonde il proprio segnale in Sardegna sulla rete DAB+ e sul web.

