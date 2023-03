Giovedì 23 marzo, ANIR Confindustria ha organizzato la straordinaria mobilitazione del

settore della ristorazione collettiva. Una protesta collettiva per un pasto giusto il cui costo

sia riconosciuto dalla Amministrazione Pubblica adeguando i contratti di servizio alle

indicizzazioni dell’inflazione da parte dell’ISTAT.

La mobilitazione nazionale prevede che nelle mense della Aziende aderenti alla protesta il

23 marzo verrà servito solamente il pasto ridotto, attraverso le modalità di riduzione del

servizio consentite e aventi i requisiti minimi richiesti in situazioni di mobilitazione come

questa. Milioni di alunni, degenti di ospedali, cliniche e case di riposo, dipendenti di enti

pubblici e forze armate non fruiranno del pasto giusto, che è stato servito negli altri giorni.

Contemporaneamente a Roma in piazza Santi Apostoli dalle 10 alle 13 si darà luogo ad una

manifestazione pubblica di tutto il settore, con operatori, aziende e rappresentanze.

«Si tratta di misure drastiche ma necessarie» afferma il Presidente di ANIR Confindustria,

Lorenzo Mattioli, «perché il Governo, che continua inspiegabilmente a non dare risposte,

riconosca ad un settore come quello della ristorazione collettiva che, da tre anni a questa

parte, sta soffrendo una crisi senza precedenti, l’indicizzazione automatica dei prezzi

all’inflazione registrata dall’ISTAT. L’aumento dei prezzi dell’energia e del costo delle derrate

a causa dell’inflazione ha messo in ginocchio un intero settore che ogni anno eroga quasi un

miliardo di pasti alle fasce più sensibili della comunità. Se le istituzioni continueranno a

ignorare le richieste delle aziende di ristorazione collettiva, nonostante le tante

interlocuzioni e gli innumerevoli tentativi di portare delle proposte concrete per risolvere la

questione», conclude lo stesso Mattioli «non possiamo escludere che il pasto ridotto possa

diventare una realtà permanente nelle mense, cosa da scongiurare poiché significa mettere

a rischio di fermo i contratti in essere, con conseguente ridimensionamento dei posti di

lavoro, che oggi ammontano a circa 150.000 persone delle quali la grande maggioranza è

donna».