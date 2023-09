Si è conclusa ieri la quarta edizione della Rievocazione Storica della corsa più antica d’Italia: l’Arona – Stresa – Arona, un evento automobilistico che ha una storia di 126 anni dalla sua prima istituzione. La manifestazione, che ha visto come protagoniste le più belle e gloriose vetture d’epoca, è stata accolta con particolare entusiasmo non solo da parte di appassionati di auto d’epoca, ma anche dal pubblico che ha avuto la possibilità di ammirare questi gioielli lungo le sponde dei borghi del Lago Maggiore.

Alessandro Ciapparelli, promotore dell’evento e collezionista di auto storiche, dichiara “Questa edizione dell’Arona – Stresa – Arona ha superato ogni aspettativa di affluenza, trasformandosi in un evento indimenticabile per gli appassionati di motori d’epoca ma anche per la comunità locale. Vedere le strade della nostra città invase da questi preziosi pezzi di storia e l’entusiasmo con cui sono stati accolti ci riempie di orgoglio. Voglio ringraziare calorosamente tutti i partecipanti, i volontari, e gli sponsor che hanno reso possibile questo straordinario evento”.

Sono state 26 in totale le preziose auto d’antan che hanno preso parte alla manifestazione e che sono partite dalla città di Arona e hanno sostato nei comuni di Meina, Solcio di Lesa, Belgirate, per arrivare nel pomeriggio a Stresa, dove si è tenuto un circuito cittadino in un’atmosfera rurale in grado di trasportare equipaggi e spettatori all’epoca della prima corsa.

Nella serata si è tenuta la cena di gala al Grand Hotel Dino di Baveno, dove sono state premiate diverse auto: l’auto italiana più antica, la Fiat tipo 2 1913 di Davide Rizzi e il gioiello d’antan Renault Voiturette Type C del 1900 di Greze Jean Alin come auto d’epoca più antica della manifestazione.

Ieri mattina, domenica 10 settembre, gli equipaggi sono ripartiti dall’hotel con direzione Lesa, per concedersi un rinfresco sul lungolago e poi sfilare per le vie del centro storico. A conclusione della manifestazione si è tenuto il pranzo presso il Ristorante Antico Maniero di Lesa, dimora storica della fine del 1700 situata in un incantevole parco secolare.

Maurizio Cavezzali, Presidente del comitato organizzatore della Rievocazione Storica afferma “Questa quarta edizione della Arona – Stresa – Arona rimarrà indelebile e il comitato organizzativo è grato a coloro che hanno contribuito a questo successo straordinario. Guardiamo con impazienza al futuro, impegnandoci a preservare e celebrare la ricca storia delle macchine d’epoca e a continuare a rafforzare il tessuto della nostra comunità attraverso questa passione condivisa”.