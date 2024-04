Arriva il webinar della Camera Arbitrale di Milano “Come risolvere le controversie in materia di arte e patrimonio artistico attraverso lo strumento della mediazione”, con ADR ARTE risoluzione delle controversie in materia di arte. Il webinar si tiene mercoledì 10 aprile, ore 14.30-16.30, iscrizione al LINK.

La risoluzione delle controversie in materia di arte richiede specifiche competenze sia tecniche che legali.

Rientrano in questo ambito le liti, sia contrattuali che extracontrattuali, che abbiano un soggetto (artista, gallerista, collezionista, restauratore, art advisor, casa d’aste, museo, fondazione d’arte, associazione d’arte), un oggetto (quadro, scultura, fotografia, beni da collezione) o una materia d’arte (copyright, diritto d’autore, restituzione di opera rubata). La conflittualità “artistica” si caratterizza per la sua particolare riservatezza e internazionalità, richiedendo specifiche competenze tecniche e legali che non sempre il giudice possiede.

Il progetto ADR Arte è nato in Camera Arbitrale di Milano nel 2015 allo scopo di offrire un servizio di risoluzione alternativa delle dispute specificatamente dedicato ad arte e beni culturali, attraverso il metodo della mediazione.

La mediazione è uno strumento che aiuta le parti di un conflitto a costruire, di comune accordo, una soluzione che permetta di superare i problemi e risponda agli interessi di tutti. Il mediatore non è un giudice o un avvocato; non decide né impone alcuna soluzione, ma è un facilitatore del processo negoziale tra le parti.

L’incontro online intende fornire un primo orientamento utile alle imprese e agli operatori del settore per comprendere come risolvere la controversia in materia di arte e patrimonio artistico attraverso lo strumento della mediazione, le modalità per il deposito della domanda e come raggiungere un accordo soddisfacente per le parti, affrontando gli aspetti giuridici e i vantaggi in termini economici.

Programma dell’incontro

• Quali sono le caratteristiche delle liti in materia di arte

• Quali i vantaggi di risolvere le controversie in materia di arte e beni culturali con la mediazione rispetto al giudizio ordinario

• Cosa è la mediazione

• Come depositare la domanda di mediazione

• Come si svolge un’udienza e come le parti giungono ad un accordo

Esperto: Nicola Giudice – Responsabile del Servizio di Conciliazione – Camera Arbitrale di Milano

In seguito alla partecipazione all’incontro, sarà possibile richiedere un’assistenza individuale gratuita con l’esperto, della durata di un’ora, per discutere il proprio caso in relazione agli argomenti trattati.

Destinatari dell’incontro: imprese, legali professionali, enti e persone fisiche interessate a comprendere come risolvere una controversia con un mezzo alternativo al giudizio ordinario.