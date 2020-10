Lunedì 12 ottobre alle ore 11.30 in diretta sui canali Facebook e Youtube dell’organizzazione umanitaria Cesvi si terrà presentazione della quindicesima edizione dell’ Indice regionale sul maltrattamento all’infanzia in Italia .

L’indice globale della Fame (o Global Hunger Index, GHI) – edito da Welthungerhilfe e Concern Worldwide e curato da Cesvi per l’edizione italiana – è uno dei principali rapporti internazionali finalizzato a misurare e monitorare complessivamente la fame a livello mondiale, regionale e nazionale nel corso degli ultimi anni. In occasione dell’incontro digitale Cesvi presenterà anche il focus specifico sulla Somalia, uno dei paesi con livelli di fame allarmanti in cui è attiva l’organizzazione umanitaria. Punto cardine di questa terza edizione è il concetto One Health, attraverso il quale favorire la trasformazione dell’odierno sistema alimentare in forme più inclusive, sostenibili e resilienti per ridurre la fame.

Alla conferenza stampa virtuale interverranno:

Mario Tozzi – geologo CNR e divulgatore scientifico

Isabella Garino – Head of Mission in Kenya e Somalia, Cesvi

Valeria Emmi – Advocacy Coordinator, Cesvi

Gloria Zavatta – Presidente Cesvi

Modera: Giampaolo Musumeci ­– Giornalista Radio 24

Qui per seguire la diretta su Facebook

Qui per seguire la diretta su YouTube

