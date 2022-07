Prende il via il progetto speciale India organizzato da Cinecittà per la DGCA – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MiC. In un tour di 3 giorni a New Delhi, Roberto Stabile, Advisor per l’internazionalizzazione e Responsabile dei Progetti Speciali della DGCA del MiC presso Cinecittà, ha messo appunto il programma che, nei prossimi tre anni, porterà ad un avvicinamento a Bollywood.

IL PROGETTO

Verranno messe in campo numerose azioni volte a presentare l’Italia come location ideale per le produzioni audiovisive indiane, si incentiveranno i distributori indiani ad acquistare i film italiani e si organizzeranno numerose occasioni di incontro e scambio tra produttori e creativi dei due Paesi, per sviluppare nuove coproduzioni.

Tutte le attività, che contano sul pieno supporto dell’Ambasciata italiana a Delhi e della rete consolare in India, sono state condivise in una serie di incontri ai massimi livelli presso FICCI (la Confindustria indiana), il Ministero delle Cultura e il Ministero degli Affari Esteri e prenderanno il via il 5 settembre in occasione del Focus India organizzato per la DGCA del MiC durante la Mostra d’Arte cinematografica di Venezia.

Il Ministro di Stato per gli Affari Esteri dell’India, Meenakhashi Lekhi, ha accolto con entusiasmo il piano di attività e dato la propria disponibilità a supportare le iniziative, garantendo fin d’ora la sua presenza al Focus di Venezia.

ITALIAN SCREENINGS

Tra le numerose attività, è prevista, a metà ottobre 2022, una nuova rassegna di film italiani in India: le proiezioni di Italian Screenings saranno realizzate in contemporanea a New Delhi, Mumbai, Calcutta e Bangalore, grazie al supporto dell’Ambasciatore italiano a Delhi, Enzo De Luca. Frutto di un Protocollo di intesa tra Farnesina, Accademia del Cinema Italiano Ente David di Donatello e ANICA, tale iniziativa si ripeterà in numerosi sedi diplomatiche. Sarà questa l’occasione, da un lato, per presentare ai produttori locali tutti gli incentivi che l’Italia è in grado di offrire, a livello statale e regionale, a chi viene a girare nel Bel Paese e, dall’altro, per illustrare ai distributori i fondi previsti a supporto di chi porta nelle sale indiane i film italiani.

A marzo 2023, inoltre, è in programma un importante incoming di operatori audiovisivi indiani e di star di Bollywood a Roma, guidati dalle principali autorità audiovisive indiane.