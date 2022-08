Non solo Olimpiadi. In attesa dei Giochi Invernali che nel 2026 catalizzeranno (e in parte stanno già

catalizzando) l’attenzione del mondo sulle sue montagne, Cortina si appresta a diventare capitale della

Mindfulness, protagonista indiscussa, tra il 30 settembre e il 2 ottobre 2022, di una manifestazione nata

per volontà dell’Associazione Albergatori Cortina e dell’Amministrazione Comunale con l’intento di

promuovere una tra le località turistiche più amate d’Italia, partendo da un punto di vista inedito.

Raggiungere il benessere interiore educando corpo e mente all’accoglienza incondizionata dei propri stati

emotivi e mantenendo un approccio non giudicante rispetto alle singole esperienze. È l’idea che sta alla base

di questa disciplina teorizzata alla fine degli Anni Settanta dal biologo statunitense Jon Kabat-Zinn e

ultimamente molto apprezzata anche nel nostro paese, dove l’emergenza sanitaria ha spinto sempre più

persone a combattere lo stress e le ansie del quotidiano cercando rifugio nelle pratiche meditative. La

Mindfulness, che di fatto insegna ad accettare e canalizzare le emozioni, positive o negative che siano,

prescindendo dalle insidie dei costrutti mentali per ottenere il giusto grado di autoconsapevolezza e

soddisfazione personale, nel contesto pandemico ha trovato terreno fertile per attecchire. Si calcola infatti

che almeno il 56% di chi la esercita – un italiano su cinque stando alle stime più recenti – abbia iniziato a

farlo durante il lockdown e, in 9 casi su 10, intenda continuare a servirsene anche in futuro. Da qui la felice

intuizione di dar vita a un’iniziativa finalizzata ad approfondire la conoscenza di quella che è a tutti gli

effetti una scuola di pensiero con accoliti in tutto il mondo, e di farlo in una location unica che, per

caratteristiche e per la natura incontaminata che la circonda, ispira tranquillità e invita all’introspezione.

Paesaggi mozzafiato, sport ed eccellenze enogastronomiche da una parte, relax e raccoglimento dall’altra,

per quello che, negli intenti degli organizzatori, dovrà diventare un appuntamento fisso con cadenza

annuale, parallelo alle innumerevoli attività praticabili presso la nota località sciistica veneta, da sempre

divisa tra anima glamour e spirito riflessivo.

L’evento, alla sua prima edizione, è accreditato dall’Istituto Italiano per la Mindfulness e si concentrerà

sul tema della gestione delle emozioni, declinandolo nel corso di numerosi seminari che si terranno – in

lingua inglese e italiana – a partire dal pomeriggio di venerdì 30 settembre e fino alla mattina di

domenica 2 ottobre, intervallati da momenti di pratica guidata. Durante la tre-giorni si parlerà di

“mindfulness in un mondo che cambia”, mindfulness in ambiente aziendale, mindfulness

nell’invecchiamento e nella longevità, mindfulness per e nelle scuole e mindfulness quale parte integrante

dell’attività sportiva. Tra gli ospiti, nazionali e internazionali, che ne discuteranno all’interno delle rispettive

sessioni, ci saranno Paolo De Lutti, Presidente dell’Istituto Italiano per la Mindfulness, Ronald Siegel,

psicologo e Assistant Clinical Professor of Psychology presso la Harvard Medical School, Renato

Mazzonetto (Direttivo Is.I. Mind.), Antonella Buranello, psicologa psicoterapeuta della Gestalt nonché

docente presso il Master di Psicologia dell’invecchiamento e della longevità presso l’Università degli

Studi di Padova, Kimberly A. Schonert – Reichl, docente presso la Facoltà di Scienze della

Formazione dell’Università della British Columbia, in streaming da Chicago, e Andrea Zaccaro,

Professore presso l’Università di Chieti. L’esperienza si concluderà en plein air a due passi dal celebre

Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo, con una suggestiva passeggiata sensoriale alle 5 Torri, la cui

forma inconfondibile le rende tuttora uno dei simboli più noti e riconoscibili di Cortina.