Non un semplice festival dunque, ma una vera e propria experience che coinvolge tutti e 5 i sensi e che promette di diventare la più esclusiva tra le proposte musicali estive italiane. L’appuntamento con EOLIE MUSIC FEST è a Salina, Lipari e Panarea da giovedì 4 a domenica 7 luglio. Stay tuned!

EOLIE MUSIC FEST è una grande esperienza sensoriale: suoni, immagini, il profumo del mare e dei paesaggi incredibili eoliani rendono i 4 giorni di festival davvero unici. Performance intime, pensate esclusivamente per l’occasione, coloreranno le giornate di EOLIE MUSIC FEST , scandite dai live degli artisti che si esibiranno nelle baie di fronte alle Isole, proponendo set immersi nel blu del mar Tirreno meridionale e incorniciati dai caldi colori dei tramonti di inizio estate. Tra coloro che hanno preso parte alle precedenti edizioni, anche Elisa, La Rappresentate di Lista, Clementino, Motta, Daniele Silvestri , Coma_Cose , Mannarino , Nu Genea , Willie Peyote , Ensi … e quest’anno la magia si rinnova!

L’edizione 2024 di EOLIE MUSIC FEST porterà con sé grandi novità, tra concerti dei grandi protagonisti della musica italiana e appuntamenti artistici da non perdere. Nelle prossime settimane sarà svelato un ricco cartellone, celebrativo di tante espressioni artistiche, che prenderà vita grazie alla nuova produzione del Festival a cura di 2 Changing Art , alla direzione della comunicazione e alla produzione esecutiva di William Blake , con la confermata direzione artistica musicale di Samuel Romano .

Evento unico nel suo genere, EOLIE MUSIC FEST permette agli spettatori di godere di grande musica live e di performance artistiche innovative immersi in uno scenario naturale senza paragoni. Quest’anno oltre a Salina e Lipari , due delle Isole protagoniste nelle scorse edizioni, anche Panarea ospiterà alcuni tra gli imperdibili appuntamenti del festival.

