Star internazionali e italiane arrivano nella Capitale per la nuova edizione del Roma Summer Fest, la rassegna estiva di concerti organizzata dalla Fondazione Musica per Roma nello spazio all’aperto della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Si tratta di uno degli eventi in musica più importanti dell’estate romana, poiché ogni anno alterna sul palco tantissimi artisti per un programma particolarmente ricco e variegato. Non solo mostri sacri della scena pop e rock, infatti, ma anche i grandi interpreti e le nuove proposte della canzone italiana e internazionale, i massimi esploratori di nuove sonorità, etniche, elettroniche o crossover per accontentare davvero tutti i gusti.

Tra le doppie date da segnalare 23 e 24 giugno i The Smile, il gruppo di Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead con Tom Skinner e 27 e 28 giugno con il grande ritorno dei Simple Minds. A luglio sarà la volta dei Queens of The Stone Age (4 luglio), dei Take That (8 luglio) e dei Deep Purple (10 luglio) di nuovo in tour per suonare i classici del loro repertorio. E ancora Nick Mason torna con il super gruppo Nick Mason’s Saucerful of Secrets il 21 luglio, con l’obiettivo di riportare sui palchi i primi successi dei Pink Floyd; Nick Carter, il membro più giovane dei Backstreet Boys, che con il Who I Am World Tour 2024 propone i suoi più grandi successi da solista e le hit più conosciute della famosa boy band (26 luglio). Il 4 settembre invece arriva per la prima volta al Roma Summer Fest il disc jockey, producer e beatmaker britannico Fatboy Slim.

La grande canzone internazionale vede tra i suoi interpreti sfilare il 30 giugno Glen Hansard, il 7 luglio Cat Power, il 15 luglio Marisa Monte, il 22 luglio la cantautrice e polistrumentista canadese Loreena McKennitt. Il 4 agosto sarà la volta dell’esibizione del giovane cantautore inglese Tom Odell che, a dieci anni dal debutto, presenta il suo sesto album Black Friday. Tra le proposte internazionali dedicate ai più giovani vanno in scena i Big Time Rush (14 giugno), I Fontaines D.C. (25 giugno), i Blue (1 luglio). Particolarmente attesi anche gli Slowdive (2 luglio) tra le principali band esponenti del genere shoegaze e il rapper californiano Tyga (3 agosto), celebre anche come attore e personaggio televisivo. Tra le proposte per gli appassionati di elettronica e crossover in arrivo il 21 giugno gli AIR e il 9 luglio James Blake. Non mancano le sonorità nu-jazz della The Cinematic Orchestra, prevista per il 19 luglio, mentre il noto compositore Ludovico Einaudi torna il 13 e il 14 luglio per celebrare i dieci anni dall’uscita di “In A Time Lapse”, uno dei suoi album più significativi e amati. Anche le proposte italiane accontentano i gusti più variegati. Si incomincia con Nayt, il 17 giugno a cui segue Ariete il 18 giugno, e sempre da Sanremo arrivano anche Colapesce e Dimartino il 22 giugno. Il 26 giungo la Cavea è pronta ad infiammarsi con i The Kolors, per una serata che già si preannuncia come un evento speciale. A luglio va in scena la grande musica d’autore italiana con Cristiano De Andrè, il 20, Loredana Bertè il 29 luglio e Massimo Ranieri con il suo Manifesto Tour il 30.

Settembre segna la prima volta in Cavea dell’artista romano Fulminacci, in programma il 3, per poi passare a Ermal Meta il 5 settembre. Chi invece preferisce il folklore della musica popolare italiana deve segnarsi in agenda il 19 giugno con “Super Taranta”, il progetto di Antonio Castrignanò e Mauro Durante nato nel 2023 che riunisce le personalità iconiche del mondo della pizzica salentina e “Ballo!” il 29 giugno, la grande festa spettacolo giunta alla quindicesima edizione, un progetto dell’Orchestra Popolare Italiana diretta da Ambrogio Sparagna quest’anno dedicata alla tradizione vesuviana ed etnea. Spazio anche per i grandi protagonisti del jazz con Gary Clark Jr (12 luglio) e Marcus Miller (28 luglio).