Parigi è pronta ad accogliere di nuovo il festival “Canzoni&Parole”, che per il terzo anno consecutivo punta i riflettori sulla canzone d’autore italiana e fa emozionare i teatri e le scuole della capitale francese.

Sebbene ancora in fase di consolidamento, questo progetto sta iniziando a guadagnare uno slancio significativo, attirando sempre più interesse in Italia dal mondo della canzone, dell’educazione, della musica e dei media culturali. Ma anche da parte delle istituzioni parigine, solitamente piuttosto distanti da eventi e progetti musicali italiani. Ha suscitato anche un vivo interesse in ambito scolastico e dell’Education Nationale (pubblica istruzione francese).

Il Festival Canzoni&Parole è stato insignito del prestigioso LPE 2024 (Label Paris Europe) dalla Ville de Paris (Municipalità di Parigi), per il suo impegno nello sviluppo delle relazioni internazionali in Europa, tra Francia e Italia, in ambito culturale, musicale ed educativo.

Anche nel 2024, dal 2 al 7 maggio, saranno presenti a Parigi cantautrici e cantautori di diverse generazioni, molto conosciut* e apprezzat* in Italia. Un interessante evento complementare si svolgerà il 25 ottobre a Torino.

Una delle caratteristiche principali e molto particolari di questo progetto, che sta suscitando grande entusiasmo in molti contesti, è il progetto pedagogico che coinvolge la maggior parte difra le cantautrici e i cantautori partecipanti al festival.

Otto di loro (4 donne e 4 uomini), prima di esibirsi dal vivo a Parigi, si interfaccia via Internet, per circa 2 mesi, con insegnanti d’italiano, di scuole secondarie di Parigi e dell’area limitrofa, e con i loro alliev* che studiano la lingua italiana.

E viene effettuato un lavoro, anche in videoconferenza, sulle figure degli artisti, sui contesti geografici e sociali in cui si sono svolte le loro carriere, e soprattutto sulle loro canzoni, in particolare per quanto riguarda i testi e i contenuti, molto spesso impegnati su temi sociali e civili.

A Parigi, durante il festival, prima dei concerti in teatro, viene organizzato un emozionante incontro collettivo nel teatro di una grande liceo vicino a Montmartre (Lycée Jacques Decour), con la partecipazione di tutti gli artisti e i musicisti accompagnatori, degli insegnanti e di circa 200 giovani francesi che studiano la lingua italiana e si sono appassionat* delle canzoni italiane e dei loro contenuti.

Nell’ambito degli scambi culturali e didattici franco-italiani, sono state assegnate due borse di studio a due studentesse dell’ultimo anno del Liceo Benedetto Croce di Avezzano (Abruzzo), che si preparano al diploma EsaBac. Verranno a Parigi durante la settimana del festival a maggio, contribuendo all’organizzazione e incontrando gli studenti francesi nei loro istituti.

L’ attestazione ufficiale sarà consegnata il 3 maggio a Parigi, in occasione del grande incontro degli artist* con gli studenti francesi.

Il festival partecipa anche al programma europeo Erasmus+, ospitando uno stage post-laurea per una studentessa del Conservatorio di Pescara. La stagista collabora alla preparazione e all’organizzazione del festival.

Il festival 2024

Il 10° arrondissement di Parigi, con la magica atmosfera del Canal Saint Martin, sarà ancora una volta al centro del programma del Festival, con “Le grand concert“, due imperdibili serate musicali all’Espace Jemmapes venerdì 3 e sabato 4 maggio, con gli 8 cantautori coinvolti nel progetto educativo.

Ma il festival si svolgerà anche in altre luoghi significativi di Parigi. La Maison de l’Italie (Cité Universitaire – 14° arrondissement) ospiterà l’apertura del festival giovedì 2 maggio e una serata “libri e musica” lunedì 6 maggio, mentre lo spettacolo di chiusura di martedì 7 maggio si terrà all’Istituto Italiano di Cultura di Parigi (7° arrondissement).

Nella mattinata di sabato 4 maggio è inoltre prevista la proiezione di un documentario su un famoso cantautore italiano presso il Cinéma du Panthéon (5° arrondissement).

Il grande incontro collettivo tra artisti, insegnanti e circa 200 alliev*delle scuole secondarie che studiano la lingua italiana si terrà la mattina di venerdì 3 maggio nel teatro del Lycée Jacques Decour (9° arrondissement).

Gli eventi complementari del festival a livello internazionale, che si svolgeranno a Torino il 25 ottobre, saranno dedicati alla musica e alla pedagogia, in continuità con quelli di Parigi.

Un interessante concerto franco-italiano si terrà al Folk Club, prestigioso club musicale, sede di concerti di canzone d’autore, di jazz e di musica popolare internazionale.