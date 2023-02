Italy China Council Foundation ha celebrato la riapertura dei

collegamenti e la ripartenza cinese nell’importante anno del Coniglio d’acqua, animale

simbolo del calendario lunare iniziato lo scorso 22 gennaio con il Capodanno cinese.

L’associazione no profit – nata a giugno 2022 dall’integrazione tra la Fondazione Italia Cina

e la Camera di Commercio Italo Cinese rappresenta 400 associati e partner che producono

un giro d’affari di oltre 70 miliardi di euro – ha scelto di festeggiare l’occasione con un evento

esclusivo che si è tenuto ieri lunedì 13 febbraio, presso lo Sporting Club di Monza.

Una special dinner, organizzata da ICCF insieme a UNIIC-Unione Imprenditori Italia

Cina, che ha riunito oltre 250 rappresentanti di aziende e istituzioni di entrambi i Paesi in

un momento unico di networking, con l’obiettivo di riaprire e consolidare il dialogo

commerciale e culturale tra le due parti dopo gli anni difficili della pandemia.

Durante la serata hanno portato i saluti istituzionali Liu Kan, Console Generale della

Repubblica Popolare Cinese a Milano, il Cav. Lav. Mario Boselli, Presidente ICCF e

Stephane Hu, Presidente UNIIC.

ICCF si occupa dello sviluppo delle relazioni tra il continente europeo e l’Asia e in particolare

tra l’Italia e la Cina, rappresentando l’unica piattaforma nel Bel Paese in grado di coinvolgere

direttamente aziende e imprenditori italiani e cinesi, facilitando la collaborazione e lo

sviluppo di progetti e iniziative bilaterali.

“Grazie alla ripresa dell’economia mondiale e ai nuovi impulsi che stanno lentamente

riportandoci alla normalità, ci sono buone ragioni per essere ottimisti. Le relazioni Italia-

Cina sono rimaste solide e sono pronte a rafforzarsi sulla scia delle recenti riaperture”, ha

commentato il Cavaliere del Lavoro Mario Boselli, Presidente di ICCF. “La ripresa dei

collegamenti tra l’Italia e la Cina è un segnale fondamentale. L’amicizia tra i due Paesi è

rimasta integra e solida. Possiamo finalmente ricominciare a lavorare uno accanto

all’altro, rinforzando quello spirito di cooperazione che nel tempo ci ha permesso di

raggiungere importanti risultati”.