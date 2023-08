Oltre alla sfida dal vivo, la conferenza ospiterà esperti rappresentanti del settore, accademici e pionieri della tecnologia, tra cui Alex Braga , padre della prima intelligenza artificiale in grado di suonare live con musicisti tradizionali, sviluppata con i prof. Francesco Riganti e Antonino Laudani dell’Università RomaTRe, che interverrà nel dibattito portando anche una piccolo estratto del suo lavoro dal vivo.

Può l’IA contribuire a generare una narrazione avvincente? Può agevolare la creazione di personaggi multidimensionali e colpi di scena avvincenti? Oppure sono queste capacità intrinsecamente umane che non possono essere replicate dagli algoritmi? E, soprattutto, può aiutare lo sceneggiatore professionista a presentare le proprie idee in modo più efficace?

Obiettivo della sfida, che riserverà esiti sorprendenti e vedrà la platea autenticamente coinvolta dalle riflessioni sul tema, non sarà quello di determinare un “vincitore”, ma di portare i partecipanti a considerare i potenziali benefici e le possibili insidie dell’IA nel cinema .

L’Intelligenza artificiale rappresenta una minaccia o un’occasione di progresso? Attraverso un dialogo vivace, l’evento intende porsi come significativo momento di scambio di idee e sfida alle nozioni preconcette sul ruolo dell’IA nel settore creativo.

La conferenza, organizzata da WGI (Writers Guild Italia) , si propone di approfondire, in modo anche provocatorio, il ruolo sempre più significativo dell’intelligenza artificiale (IA) nel processo di produzione cinematografica, con particolare attenzione alla scrittura della sceneggiatura.

in

by

Corriere Quotidiano – Giornale Nazionale di informazione online la cui testata giornalistica è registrata presso il Tribunale di Milano al n° 53 del 4/3/2015 | Direzione e Redazione – info@corrierequotidiano.it | Tutti i diritti sono riservati | Concessionaria per la Pubblicità Pubbli1 – Direzione Pubblicità: Pubbli1 - Developed by Net pc solution - Adriano Giallongo – Informativa Privacy – Informativa Cookies |

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy