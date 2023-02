In occasione della Giornata del Ricordo una serata per onorare e celebrare le vittime dei massacri delle foibe e l’esodo istriano-giuliano-dalmata.

Il professor Stefano Zecchi dialoga sulla tragedia del Confine Orientale Italiano con i giornalisti triestini Fausto Biloslavo e Gian Micalessin e lo scrittore Marco Valle, tutti figli di famiglie d’ esuli.

“Ho accolto con favore ed entusiasmo questo invito da parte degli organizzatori. Una serata con cari amici che con il loro lavoro di giornalisti sono stati custodi della memoria e instancabili testimoni della verità dietro i massacri degli italiani istriano, giuliano dalmati, avvenuti durante e subito dopo la Seconda Guerra Mondiale” afferma il prof. Zecchi “Ancor più piacere sarà partecipare a un evento che vedrà la presenza importante e significativa del Sen Ignazio La Russa, Presidente del senato”.

Una tragedia, quella degli esuli istriani, che ha segnato una parte significativa della produzione letteraria del prof. Zecchi, una storia a cui ha dedicato numerosi romanzi. Uno di questi “Quando ci batteva forte il cuore” (Mondadori), lo scorso anno è diventato un fumetto, “Una vita per Pola” (Ferrogallico). Oggi in libreria l’ultimo omaggio alla storia del confine orientale, il libro illustrato del professore: “Maria. Dal pantano è nato un fiore” (Ferrogallico); dedicato a Maria Pasquinelli, la donna che è diventata il simbolo di tutti gli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia.

“Mi onoro – aggiunge Zecchi – di essere presente all’evento milanese del Giorno del Ricordo per le vittime dei massacri delle foibe, per celebrare e ricordare quella pagina di storia italiana, spesso ancora violentata da una certa sinistra che tutt’oggi tenta di nascondere la verità. Sarò felice di parlare a Milano di queste storie di confine, di Patrie Perdute, dopo che l’anno scorso, la violenza di alcuni settori della sinistra milanese ha portato il Comune di Milano a negare la Sala Alessi a Palazzo Marino per una mia lectio magistralis sul tema. Questo 10 febbraio alle Stelline, sarà un momento di testimonianza che spero non rimanga isolato nel panorama politico milanese e lombardo”.