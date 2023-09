Tre giorni di eventi fra convegni, dibattiti, promozione, riflessioni sulla qualità della vita nei piccoli borghi, questo il programma della XV edizione del Festival nazionale de I Borghi più belli d’Italia, che si svolge da oggi a domenica 10 a Lucignano, in Valdichiana.

Tra i temi trattati spicca l’importanza dell’enogastronomia per il turismo dei borghi. A testimoniare le attività svolte in questo settore dalla Regione Toscana ci sarà il progetto di Vetrina Toscana: presente con uno stand nella “piazza Toscana” dove saranno raccolti i produttori e i comuni della Toscana che fanno parte dei I borghi più belli d’Italia.

Saranno tre giorni di eventi con dibattiti, promozione, riflessioni sulla qualità della vita nei piccoli borghi, vera e propria miniera di vivibilità e sostenibilità per il presente e il futuro.

L’esperienza di Vetrina Toscana sarà protagonista anche dell’area talk di sabato 9 settembre dove Mauro Carbone, esperto di turismo enogastronomico, racconterà che è il “gusto che motiva il viaggio nei piccoli centri”.

L’importanza dell’enogastronomia per il turismo dei borghi, sarà al centro di vari momenti convegnistici e di riflessione, in collaborazione con Toscana Promozione: Gli italiani nel mondo, partenza e ritorno nei borghi d’origine, alla presenza di Angelo Sollazzo, presidente Confederazione Italiani nel Mondo. Riccardo Cuomo, direttore Borsa Merci Telematica Italiana, fa il focus sul Progetto M.I.B. per la tutela delle produzioni e del paesaggio culturale delle aree interne, con l’intervento di Fiorello Primi, presidente nazionale dell’associazione I Borghi più belli d‘Italia.

Gli oltre 350 Borghi che fanno parte dell’Associazione, suddivisi in aree regionali, si presentano con le loro specificità identitarie, anche con artigiani e produttori enogastronomici dai cui è possibile degustare le rispettive tipicità enogastronomiche, nella suggestiva atmosfera dei vicoli lucignanesi, animata da musica live e da gruppi folkloristici storici.

Il Festival nazionale de I Borghi più belli d’Italia è organizzato dall’om onima associazione nazionale e dal comune di Lucignano. Gode del patrocinio della Regione Toscana, di Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), enciclopedia Treccani e della Camera di Commercio Arezzo-Siena.

Vetrina Toscana è il progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico, con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.www.vetrina.toscana.it