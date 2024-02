Il Digital Services Act e la responsabilità degli Internet Service Provider (o intermediari della rete), arriva il webinar della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, mercoledì 14 febbraio, ore 14:30 -16:30, che fa parte del ciclo di seminari dell’Ufficio Proprietà Intellettuale. Informazioni e iscrizioni al link. L’incontro sarà incentrato sulla nuova disciplina legislativa europea, di cui al Regolamento (UE) 2022/2065, relativa al mercato unico sui servizi digitali (Digital Services Act – DSA), applicabile dal 17 febbraio 2024.

Il Regolamento introduce un sistema di responsabilità e trasparenza per i prestatori di servizi intermediari della rete, quali fornitori di accesso a Internet, servizi di memorizzazione di informazioni anche in cloud e memorizzazione di informazioni di siti web, marketplace online, app store, piattaforme di economia collaborativa, social network, piattaforme di condivisione dei contenuti, ecc..

Obiettivo del Regolamento è tutelare i diritti e gli interessi di tutte le parti coinvolte, ed in particolare dei consumatori, lottando contro la diffusione di contenuti illeciti online, compresi beni e servizi, ovvero mediante (tra l’altro) un maggiore controllo su quello che gli utenti visualizzano online e maggiori informazioni sulle pubblicità visualizzate, la capacità di riconoscere facilmente i contenuti o i prodotti illeciti, l’incitamento all’odio e la disinformazione, l’imposizione di obblighi di tracciabilità degli operatori commerciali nei mercati online.

Ancorché il Regolamento sarà applicabile in relazione ad ogni tipologia di illecito che si verifichi online, l’incontro sarà focalizzato sulla violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Destinatari: imprese con sede legale e/o operativa iscritte alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi; aspiranti imprenditori; persone fisiche.