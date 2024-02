Italjet, la storica Casa bolognese, presto farà il suo debutto in Thailandia con il nuovo DRAGSTER 300, ultimo modello della famiglia DRAGSTER che, al pari dei DRAGSTER 125/200, si contraddistingue per soluzioni tecniche esclusive, a cominciare dall’iconico telaio a traliccio leggero e dall’innovativa sospensione anteriore monobraccio.

Grazie all’accordo con Maverix Group, distributore ed importatore di marchi di livello internazionale, DRAGSTER 300 verrà commercializzato da una rete inizialmente composta da 9 concessionari thailandesi e potrà contare su 8 centri di assistenza distribuiti sul territorio.

I clienti avranno la possibilità di acquistare DRAGSTER 300 in tre diverse colorazioni: Bianco/Rosso con telaio rosso; Nero con telaio rosso; Bianco/Giallo fluo con telaio giallo fluo oppure optare per DRAGSTER 300 versione Malossi, che esprime al meglio la spiccata anima sportiva del veicolo e vanta grafiche racing.

“Siamo orgogliosi di fare il nostro ingresso sul mercato thailandese con un distributore di grande esperienza come Maverix Group e con un veicolo, il DRAGSTER 300, che nonostante sia in produzione da poche settimane ci sta già regalando grandi soddisfazioni” commenta Massimo Tartarini, Presidente e CEO di Italjet “Con questa nuova collaborazione rafforziamo ulteriormente la nostra crescita in Asia, promuovendo un design italiano innovativo e fuori dagli schemi”.

In Thailandia, Italjet prevede di vendere, a regime, n. 1000 DRAGSTER 300 all’anno.