Si terrà oggi, mercoledì 24 gennaio, presso il Centro Congressi Roma Eventi Fontana di Trevi, il convegno “Fisco 2024 – novità, aspettative e zone d’ombra”, organizzato dall’Associazione Nazionale Commercialisti, che vedrà Alavie come sponsor istituzionale. Una giornata di dialogo e condivisione per approfondire i principali aspetti della riforma fiscale, in un settore che sta vivendo una profonda evoluzione guidata, da un lato, dalla necessità di adeguarsi ai nuovi adempimenti, e dall’altro, dalla ricerca di modelli di semplificazione delle attività dello studio attraverso la trasformazione digitale.

L’incontro vede la partecipazione di esperti nazionali del sistema professionale, aziendale, accademico ed autorità politiche, tra cui il Viceministro MEF Maurizio LEO, Alberto Luigi GUSMEROLI Presidente Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati, Chiara GRIBAUDO Vicepresidente Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, Mario TURCO Componente Commissione Finanze del Senato, Luigi MARATTIN Componente Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, Andrea DE BERTOLDI Componente Commissione Finanze della Camera dei Deputati, Daniela DONDI Componente Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, Emiliano FENU Componente Commissione Finanze della Camera dei Deputati e Cristina TAJANI Componente Commissione Finanze del Senato.

La società di consulenza Alavie porterà la sua testimonianza, così come le best practice, maturate in oltre trent’anni di attività nella gestione innovativa della conformità normativa, con particolare focus sulla digitalizzazione degli studi in materia di Antiriciclaggio, GDPR Privacy & Cyber Security, Modello Organizzativo 231 e certificazioni aziendali.

Il 2024 si apre all’insegna di una prima riforma importante per il sistema Paese: a seguito dei decreti attuativi già in vigore e in arrivo, i Professionisti sono chiamati ad adottare un ruolo consulenziale ancora più elevato nei confronti delle imprese. A tal proposito, l’adozione di soluzioni digitali per la compliance normativa permette di snellire le attività operative del professionista, liberando tempo e risorse da dedicare alle novità fiscali.

Marco Cuchel, Presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti, commenta: “Le Istituzioni chiedono ai Commercialisti di evolvere e diventare parte attiva del cambiamento. Il Convegno sarà dunque un importante momento di aggiornamento e confronto, per tracciare la rotta futura verso il consolidamento del nostro ruolo di guida alle Imprese. Fiscalità e compliance sono due facce della stessa medaglia. Promuovere e far progredire la cultura della digitalizzazione nelle Aziende può essere il passo decisivo per portare ad un cambiamento reale. ANC è in prima linea nel sostenere questa evoluzione e si rivolge a partner esperti per contribuire ad accelerare il processo e vincere così le numerose sfide per la categoria”.

Vito Ziccardi, CEO di Alavie, dichiara: “Alavie ha sempre puntato sulla formazione continua dei professionisti: la nostra presenza al convegno si inserisce nel quadro della rinnovata e continuativa relazione con ANC e vuole evidenziare il nostro impegno a sostegno della professione su scala nazionale. Intendiamo portare il nostro contributo nella semplificazione delle attività degli Studi, integrando strumenti per la crescita digitale alla consulenza costante fornita ai professionisti. È necessario un cambio di paradigma che preveda l’adozione di adeguate piattaforme tecnologiche in grado di venire incontro alle nuove esigenze imposte dalla digitalizzazione contabile e fiscale e dalla compliance normativa”.