Il trattamento consiste nell’applicazione di sieri specifici ad azione NAD Booster, stimolazione della produzione di collagene e ripristino dei valori basali di vitalità cellulare. Viene eseguito sul viso, collo e decolleté e ha una durata di circa 50 minuti. Rigorosamente eseguito senza l’ausilio di aghi, acidi o tecnologie, i risultati sono visibili in due fasi: immediatamente si può notare una ritrovata luminosità, effetto liftato e idratazione; dopo 12 ore avviene l’effettivo incremento di NAD con conseguente effetto benefico sul ringiovanimento.

A seguito del trattamento, la sintesi di nuovo collagene reticolare risulta aumentata con conseguente miglioramento delle funzioni biologiche della cute. I risultati in termini di ossigenazione tissutale e luminosità della pelle sono immediatamente visibili dalla seconda giornata. Per quanto riguarda idratazione, detossinazione e riduzione delle rughe superficiali, i miglioramenti si osserveranno a partire dalle sedute successive.

Mirato ad incrementare i livelli di NAD nella pelle, il trattamento in questione è basato su un approccio biologico che mira a ripristinare l’omeostasi cellulare e i valori basali di vitalità cellulare nei tessuti attivando una serie di meccanismi che favoriscono un autentico ringiovanimento.

Il trattamento di biorivitalizzazione di Recharge Me System è un trattamento finalizzato a rivitalizzare i tessuti in modo biologicamente compatibile e donare luminosità ed elasticità alla pelle attraverso la stimolazione della produzione di collagene, elastina e incremento del NAD.

Recharge Me System trattamento di biorivitalizzazione viso

