Nonostante una serie di alti e bassi, l’anticiclone domina tra Italia ed Europa determinando il persistente ristagno dell’aria umida nei bassi strati. Foschia e nebbia sono quindi inevitabili e saliranno sempre di più alla ribalta.

I banchi di nebbia si generano più facilmente in Val Padana e vallate interne del Centro Italia. La presenza della Advertisements grazie a una situazione meteo temporaneamente più vivaci, anche se ben lungi dal definirsi autunnale.

Le nebbie stanno ora tornando ad intensificarsi nelle ore più fredde sulle pianure e valli interne del Centro Italia, nonché in Val Padana soprattutto lungo il corso del Po. In pieno giorno la nebbia si diraderà, prima della nuova intensificazione del fenomeno la sera.

Il probabile nuovo rinforzo dell’anticiclone, atteso nella prima parte della nuova settimana, abbraccerà anche l’Italia favorendo l’ulteriore intensificazione di nebbie e nubi basse. La Pianura Padana sarà l’area più soggetta, ma localmente anche su valli tra Toscana e Umbria.

La visibilità diverrà così localmente pessima nelle ore notturne. La scarsa forza dei raggi solari non sarà in grado di dissipare le nebbie, se non parzialmente nelle ore centrali diurne, perlomeno su parte della Val Padana, specie a ridosso del corso del Po.

I banchi di nebbia sono un fenomeno insidioso di questo periodo, pericolo da non sottovalutare mentre si è alla guida. La nebbia sarà anche inevitabilmente associata alla presenza dello smog laddove il fenomeno sarà persistente.

La qualità dell’aria è destinata ulteriormente a peggiorare a causa dello scenario meteo caratterizzato da venti perlopiù assenti, con incremento delle polveri sottili. L’anticiclone non mollerà facilmente e non intende dare strada alle perturbazioni.

Di certo non si avranno variazioni significative sino a metà settimana con nebbie e foschie dense nelle ore più fredde su Pianura Padana e conche interne del Centro Italia, a tratti persistenti nelle ore centrali sulla Val Padana centro-orientale.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

