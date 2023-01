Lo aveva preannunciato da diversi giorni e il freddo maltempo è arrivato.

Non si è fatto smentire il Meteorologo Stefano Bernardi.

La neve è caduta e lo sta facendo in maniera particolarmente abbondante su diverse regioni italiane ed in maniera particolare sull’Abruzzo e sul Molise.

Tutta la Valle Peligna compresa la splendida cittadina di Sulmona è ricoperta da 20 centimetri di neve e sembra non sia finita qui.

Il ciclone che sta interessando l’Italia si ritrova con il suo occhio proprio sull’Abruzzo e sul Molise che continueranno ad essere le regioni più colpite dalle nevicate.

Nei prossimi giorni è previsto un temporaneo miglioramento delle condizioni del tempo.

Temporaneo, per l’appunto, e questo perché sembra che correnti ancora più fredde proveniente da est giungeranno sull’Italia verso la fine di Gennaio. Un freddo che con il suo carico di neve ci farà capire, così come tante volte è stato sottolineato proprio da Bernardi, che bisogna aspettare prima che il catastrofismo legato ad affermazioni sul fatto che il 2023 sarebbe stato ricordato come l’anno senza inverno prenda il sopravvento sulla ragione.