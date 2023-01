Lo aveva detto in tendenza molti giorni fa e lo ha ribadito nei giorni scorsi rincarandone la dose. Ora il tutto diventa previsione il che significa che la probabilità che molta neve cada a quote piuttosto basse nei prossimi giorni è altissima.

Lo ha detto il noto meteorologo aquilano Stefano Bernardi nel corso della diretta meteo di ieri sera e durante una fittissima nevicata in atto nell’area del capoluogo abruzzese.

Un profondissimo ciclone con matrice fredda sarà il maestro d’orchestra dei fenomeni che andranno a riguardare il meteo dei prossimi giorni.

Ci sarà forte maltempo. Previste forti precipitazioni con abbondanti nevicate e venti tempestosi su molte delle regioni italiane. L’area maggiormente interessata dalle forti nevicate potrebbe essere quella dell’Abruzzo/Molise centro-meridionale ove gli accumuli nevosi potrebbero essere davvero molto importanti. Non si esclude che la quota neve possa raggiungere, nella mattinata di Sabato, localmente anche le coste .

Nel corso della diretta meteo prevista per stasera alle ore 19.30 Bernardi darà ulteriori delucidazioni in merito alle conseguenze che la depressione produrrà e gli effetti che il profondo ciclone produrrà in generale e in Abruzzo in particolare ove il periodo peggiore ci sarà tra venerdi sera e sabato.

Prestare attenzione!