Il buio è improvvisamente piombato ad Ankara ed altre zone della parte settentrionale della Turchia per il passaggio di una violentissima tempesta di sabbia. Il fenomeno, piuttosto raro per la zona, ha anche causato il ferimento di 6 persone, colpite da oggetti alzati in volo dal rinforzo del vento.

Lo sviluppo dell’imponente tempesta di sabbia è stato favorito da alcuni rovesci e temporali. I notevoli rinforzi di vento, collegati alle aree temporalesche, si sono poi propagati in aree estremamente asciutte, dove si è sollevata la sabbia e la polvere che ha raggiunto in modo veemente la città di Ankara.

Il grosso della tempesta ha inghiottito un’ampia area residenziale di Polatli, prima di puntare a nord-est in direzione del cuore di Ankara. La visibilità, con l’arrivo della tempesta, è precipitata subito ben al di sotto del chilometri, poi la spessa polvere si è addensata ulteriormente tanto da far scendere l’oscurità.

Nonostante siamo ancora nel pieno della stagione secca, le tempeste di sabbia sono rare per la capitale turca anche a causa della zona montuosa a nord. In genere queste tempeste si innescano facilmente in zone aride con ampie distese pianeggianti.

Vasip Sahin, governatore di Ankara, ha evidenziato che non ci sono state vittime o proprietà danneggiate. Si sono verificati piccoli incendi innescati dai fulmini nell’area, per poi essere rapidamente estinti. I forti venti hanno anche sollevato le tende dei lavoratori stagionali.

