A partire da Mercoledì 20 avremo almeno un paio di impulsi instabili.

Nella giornata di Sabato 23 la perturbazione temporalesca riuscirà a sfondare sull’Italia a partire dalle regioni di Nordovest: attenzione perché proprio su questi settori si verranno a creare i maggiori contrasti termici tra le masse d’aria calde in arrivo da Sud e quelle instabili e fredde in discesa dal Nord Atlantico. Per questo motivo non escludiamo il rischio di eventi meteo estremi come nubifragi e forti rovesci temporaleschi, specie su Piemonte, Lombardia e Liguria.

Entro sera i temporali potrebbero estendersi anche al Nordest ed alla Toscana. Visto il calo delle temperature, dovuto all’ingresso di aria piuttosto fredda in quota, tornerà pure la neve sull’arco alpino a tratti abbondante con fiocchi fin verso i 1300/1400 metri di quota. Un evento di tutto rispetto per essere alla fine di Aprile e soprattutto dopo un “non Inverno” con le nostre montagne rimaste spesso a secco.

Ci sarà invece un’altra fetta d’Italia che godrà di uno scenario decisamente diverso, l’altra faccia della medaglia, in particolare il Sud e le due Isole maggiori dove a farla da padrone sarà il sole, grazie alla protezione offerta dall’anticiclone africano che garantirà anche temperature massime più che gradevoli.

Poche novità poi per Domenica 24 Aprile a causa del persistere dell’area di bassa pressione che terrà in scacco buona parte delle regioni del Centro-Nord (specie i settori tirrenici); non mancheranno infatti nuove occasione per rovesci temporaleschi alternanti a brevi pause asciutte. Insomma il classico clima tipicamente primaverile per cui non bisogna mai dimenticarsi di portar con sé un ombrello…

FONTE https://www.ilmeteo.it/notizie/meteo-weekend-