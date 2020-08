Continua il periodo in cui i temporali, soprattutto in Valle Padana, assumono anche intensità smisurata. Per altro anche quest’anno si presentano ad ogni fase di maltempo, con ricorrenza preoccupante. Non di rado colpiscono aree già interessate dalla furia devastante dei precedenti temporali.

Queste foto rappresentano ciò che è avvenuto sabato 29 agosto nel Veneto occidentale. Riva del Garda e poi verso la pianura. Vento devastante, grandine di grossa come limoni.

Danni, tanti danni ai beni e alla vegetazione.

Fonte FACEBOOK.

Fonte meteogiornale.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram