Gran parte d’Europa è alle prese con clima rigido, ma il Nord America non se la passa certo meglio. Una possente discesa gelida sta coinvolgendo un’ampissima porzione del territorio statunitense, arrivando a coinvolgere persino Texas e Messico.

Questo eccezionale affondo gelido si scontra e altri settori degli USA orientali. Una perturbazione viene alimentata proprio a partire dal Texas, dove cadono nevicate con temperature ben sottozero.

La neve ha raggiunto anche Houston, sulla costa del Golfo, laddove il freddo ed anche le nevicate sono una rarità. La tempesta invernale produce nevicate anche sulle Grandi Pianure orientali. Il fronte perturbato non risparmiata nemmeno Oklahoma, Louisiana, Arkansas e zone verso i Grandi Laghi.

La grande anomalia riguarda stati come il Texas e l’Oklahoma dove le tempeste invernali non sono una novità, ma l’intensità di quella attuale è davvero eccezionale. Oltre alla neve, c’è grande emergenza ghiaccio soprattutto sulle coste del Texas, fino al confine con il Messico, e della Louisiana.

In alcune regioni del Texas, il termometro è sceso fino a -18 e a Houston addirittura -7°C. Tutta colpa del vortice polare e della formazione di un anticiclone termico tra le Rocky Mountains e le Grandi Pianure, che ha agevolato la discesa del gelo dall’Artico Canadese.

A Dallas fa più freddo che a Anchorage, in Alaska. Per la prima volta nella storia, tutte le 254 contee del Texas sono finita nella morsa del vortice polare. Il presidente Joe Biden ha approvato lo stato d’emergenza in Texas dove 2,7 milioni di residenti sono rimasti al buio.

Spaventoso incidente a catena in Texas

Nel weekend sono stati registrati 120 incidenti automobilistici. A Fort Worth, vicino Dallas, sei persone sono morte nel tamponamento a catena per il ghiaccio che ha coinvolto 130 vetture. I rischi sulle strade sono uguali a quelli di un uragano tropicale categoria 5.

