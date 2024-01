Milano, 9 gennaio 2024. La settimana della moda milanese sta per iniziare, con la collezione uomo autunno/inverno. Un evento che dà il via alla stagione delle sfilate internazionali, in cui scopriremo le tendenze per il 2024/2025.

Nei prossimi mesi, città come Parigi, Madrid, Londra e New York ospiteranno le loro Fashion Week, diventando l’epicentro della moda internazionale e attirando migliaia di persone, desiderose di scoprire le nuove collezioni dei grandi marchi. Ma la moda va oltre le passerelle e, per questo motivo, Musement, la piattaforma di prenotazione di attività di viaggio in tutto il mondo, ha selezionato sei strade che chi ama l’alta moda deve percorrere almeno una volta nella vita.

Rue Saint-Honoré, Parigi (Francia). In questa via lunga quasi 2 chilometri, vicina ad alcune delle attrazioni più iconiche della città, come il Museo del Louvre e i Jardin des Tuileries, si trovano i marchi di lusso più famosi al mondo, tra cui Hermès, Chanel e Yves Saint Laurent. Per immergersi nell’eclettico mondo della moda parigina, non c’è niente di meglio di una visita guidata a piedi di Saint-Honoré, con un esperto del settore. Per chi vorrà saperne di più, potrà visitare le Galeries Lafayette per una sfilata di 30 minuti alla scoperta delle ultime tendenze. Il Museo Yves Saint Laurent è un’altra tappa obbligata per scoprire l’alta moda di Parigi.

Quadrilatero della moda, Milano (Italia). La capitale italiana della moda ospita il famoso “quadrilatero d’oro”, un’area compresa tra via Monte Napoleone, via Alessandro Manzoni, via della Spiga e Corso Venezia. All’interno di questo perimetro si trovano le più importanti boutique, atelier e negozi di moda internazionali, come Versace, Dolce & Gabbana, Prada, Gucci, Chanel, Bulgari, Cartier e Louis Vuitton. Fare shopping in questa zona esclusiva è un’esperienza senza eguali. Per continuare con gli acquisti, sono molti i turisti che approfittano delle loro vacanze a Milano per fare un giro al Serravalle Designer Outlet, il più grande outlet d’Europa, dove è possibile trovare grandi firme con sconti fino al 70%.

Fifth Avenue, New York (USA). La Fifth Avenue è probabilmente la strada più famosa della Grande Mela. Oltre a ospitare alcuni degli edifici più iconici della città, come la Cattedrale di San Patrizio e l’Empire State Building, questa strada ospita anche i negozi più esclusivi di New York, tra cui i monomarca di molti brand di lusso. Tra le tappe obbligate c’è Tiffany & Co, scenario di Colazione da Tiffany con Audrey Hepburn, e Saks Fifth Avenue, uno dei negozi preferiti da Carrie Bradshaw in Sex and the City. Dopo aver fatto shopping e ammirato le vetrine allestite magistralmente, Musement consiglia una visita al Metropolitan Museum of Art, che fino al 3 marzo ospita la mostra Women Dressing Women, per scoprire le creazioni di oltre 70 stiliste, dal XX secolo a oggi.

Sloane Street, Londra (Regno Unito). Per chi vuole lasciarsi alle spalle la caotica Oxford Street per un’esperienza più glamour, Kensington, Chelsea e in particolare Sloane Street, sono la scelta migliore. Gli hotel di lusso, le auto di alta gamma e le oltre 50 boutique firmate che si affacciano sulla strada ne lasciano intendere la sua esclusività, con negozi di grandi marchi come Tom Ford, Roberto Cavalli, Valentino e Cartier. Nelle vicinanze si trovano anche Harrods, uno dei centri commerciali più famosi d’Europa, e il Victoria & Albert Museum, che fino al 25 febbraio ospita un’interessante mostra dedicata a Gabrielle “Coco” Chanel.

Calle Serrano, Madrid (Spagna). Il quartiere di Salamanca, situato vicino al famoso Parco del Retiro, è una delle zone più esclusive di tutta la Spagna. Qui si trova Calle Serrano, comunemente nota come il Miglio d’Oro, in cui si concentrano negozi di lusso di marchi nazionali e internazionali, tra cui Carolina Herrera, Armani, Chopard e Louis Vuitton. Dopo aver visitato i negozi più belli della città, chi ama la moda può recarsi al Palazzo di Liria, che fino al 31 marzo ospita la mostra temporanea La moda nella Casa d’Alba. Un’occasione unica per ammirare straordinari capi di alta moda creati da stilisti di spicco, come Charles Frederick Worth, Cristóbal Balenciaga, Louise Boulanger, Flora Villareal ed Emanuel Ungaro.

Ginza, Tokyo (Giappone). Ginza è un paradiso della moda ed è considerata la zona dello shopping più chic di tutta Tokyo. Famosa per i suoi grandi centri commerciali, è un’attrazione amata sia dai turisti che dalle persone del posto, famosa a livello internazionale per la sua eleganza e per l’alta moda. Dagli storici grandi magazzini Ginza Mitsukoshi, Matsuya Ginza e Wako all’esclusivo Ginza Six, un nuovo complesso che ospita negozi di brand di lusso come Fendi, Saint Laurent e Vivienne Westwood, questo quartiere ha davvero tanto da offrire. Per completare una giornata di shopping, non c’è niente di meglio che una visita alla Shisheido Gallery, gestita dall’omonima azienda di cosmetici, o alla Maison Hermès, che organizza interessanti mostre d’arte.

