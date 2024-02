La mostra, col patrocinio della Regione Lazio , del Comune di Roma – Assessorato alla Cultura e dell’ Ambasciata e Consolato Generale del Regno dei Paesi Bassi , è prodotta e organizzata da Arthemisia in collaborazione con la M. C. Escher Foundation e Maurits ed è curata da Federico Giudiceandrea – uno dei più importanti esperti di Escher al mondo – e Mark Veldhuysen , CEO della M.C. Escher Company.

Ovunque sia presentato, il mito di Escher continua a crescere per la sua capacità unica di parlare ad un pubblico molto vasto e trasportarlo in un mondo immaginifico e impossibile, dove si mescolano arte, matematica, scienza, fisica e design.

Con oltre 300 opere, tanti inediti, sale immersive, apparati didattici e stazioni interattive, la mostra celebra i 100 anni dalla prima visita di Escher a Roma dove visse per ben dodici anni, dal 1923 al 1935.

