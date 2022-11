Quanto le donne siano ancora sottorappresentate nel mondo professionale è una questione quanto mai attuale nella società odierna e ciò che manca ad alcune fasce della popolazione è la consapevolezza delle proprie risorse. Flowe – B Corp che mira a educare sui temi dell’innovazione e della sostenibilità economica, sociale e ambientale – ha riportato il tema sotto i riflettori supportando Emanuele Malloru, in arte Emalloru, nell’organizzazione di un’esposizione dei quadri della mamma Fiorella. La mostra-evento dal nome “diMOSTRA” si è tenuta giovedì 24 novembre presso lo Spazio CB32 a Milano e ha celebrato l’espressione personale, la condivisione delle proprie passioni e lo spirito imprenditoriale.

Le opere in mostra sono state selezionate per celebrare Fiorella, donna siciliana che da 40 anni coltiva incessantemente la passione della pittura ma che fino a ieri non aveva mai mostrato i suoi quadri a nessuno. L’iniziativa ideata dal figlio ha voluto valorizzare e supportare lo spirito imprenditoriale: un valore caro a Flowe che, proprio per questo motivo, ha deciso di sostenere il progetto. Flowe ha infatti lanciato un contest e selezionato, insieme ad Emalloru, cinque autori di progetti imprenditoriali che sono stati invitati alla serata come ospiti.

La storia di Fiorella, già raccontata in alcuni video girati e condivisi sui social direttamente da Emalloru, tra i quali i seguenti su instagram.com. e YouTube.com, ha voluto ispirare tutti i presenti a perseguire le proprie passioni e a trovare nel proprio talento un motivo di progettualità.

“Come Flowe siamo impegnati per cercare di dare a tutti gli strumenti per perseguire progetti imprenditoriali. In questo senso, la consapevolezza e la cultura, soprattutto in termini di educazione finanziaria, sono elementi fondamentali. Siamo particolarmente orgogliosi di essere stati coinvolti e di aver supportato l’iniziativa di Emalloru.” ha commentato Ivan Mazzoleni, CEO Flowe.

“Ringrazio di cuore tutto il team di Flowe per avermi aiutato a realizzare il sogno di Fiorella. Se oggi sono la persona che sono è anche e soprattutto grazie a lei. A Fiorella non mancava certamente il talento, mancavano gli stimoli e i mezzi. Aspettatevi una storia senza precedenti su Youtube” segue Emalloru.

diMOSTRA è stato solo l’inizio. L’evento continuerà a vivere diventando un Video Youtube e sarà realizzato utilizzando le centinaia di ore di girato nei 3 anni in cui Fiorella ha dipinto le sue opere.