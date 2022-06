La mostra Michelangelo: l’effigie in bronzo di Daniele da Volterra, a cura di Cecilie Hollberg,

alla Galleria dell’Accademia di Firenze, visto il grande interesse dimostrato dal pubblico, sarà

prorogata al 31 luglio 2022.

L’esposizione riunisce, per la prima volta, i novi esemplari dei busti in bronzo raffiguranti il volto di

Michelangelo, attribuiti a Daniele da Volterra, provenienti da vari musei internazionali e italiani

come: il Musée du Louvre e il Musée Jacquemart-André a Parigi, l’Ashmolean Museum a Oxford, i

Musei Capitolini a Roma, il Castello Sforzesco-Civiche Raccolte d’Arte Applicata a Milano e il

Museo della Città “Luigi Tonini” a Rimini. Michelangelo: l’effigie in bronzo di Daniele da

Volterra affronta il complesso rapporto tra originali e derivazioni. Il problema della cronologia e

della fusione delle effigi bronzee di Michelangelo è rimasto da tempo nell’ambito degli studi di

storia dell’arte un punto da chiarire.

Per questo progetto tutti gli esemplari presenti sono stati sottoposti ad una intensa campagna di

analisi non invasive, sia classiche dei materiali che con sofisticati strumenti di ultima generazione e

con metodologie innovative. Sono state condotte indagini scientifiche mai realizzate in precedenza

su queste opere, come le analisi geologiche delle terre di fusione o quelle nucleari (XRF) per

determinare la natura e la composizione delle leghe di metallo. La proficua e stretta collaborazione

con Mario Micheli – professore di storia e tecnica del restauro presso l’Università Roma Tre, noto

esperto del settore che ha lavorato già sui bronzi di Riace e sulla lupa capitolina – insieme a un

team formato ad hoc, ha aperto nuovi approcci.

Ogni testa è stata digitalizzata e stampata in 3D in resina in scala 1:1, grazie a Factum Arte,

specializzata nell’utilizzo delle nuove tecnologie per la conservazione del patrimonio culturale; è

stata digitalmente “mappata” nei punti chiave e nelle corrispondenze, sovrapposta e confrontata in

un lavoro di ricerca unico nel suo genere, che ha unito per la prima volta l’esperienza digitale al

rigore accademico nell’individuazione delle opere originali, nominate nell’inventario della casa

abitata da Daniele da Volterra, e della “genealogia” delle varianti da loro derivate. Per aiutare il

confronto, sia agli occhi degli esperti che tramite software di machine learning, per l’esposizione i

busti in resina sono stati allineati seguendo una linea immaginaria ricercata e tracciata lavorando

sulle stampe 3D. Ulteriori indagini saranno realizzate entro la fine della mostra, grazie proprio alla

straordinaria opportunità di avere i busti tutti insieme e poterli, dunque, confrontare da vicino per

verificarne i rispettivi valori estetici e tecnici.

L’alto valore scientifico dell’iniziativa è in linea con l’importanza che il MIC-Ministero della Cultura

dà alla ricerca scientifica realizzata tramite strumenti tecnologicamente innovativi e proprio per

questo motivo la Galleria dell’Accademia di Firenze con Michelangelo: l’effigie in bronzo di

Daniele da Volterra è stata selezionata nella shortlist dei quattro progetti finalisti, tra le 35

candidature arrivate, del Premio Gianluca Spina per l’Innovazione Digitale nei Beni e Attività

Culturali 2022, organizzato da Osservatori.net Digital Innovation (Politecnico di Milano).

Sono stati coinvolti i maggiori esperti in una giornata di studi che si è tenuta lunedì 21 febbraio

2022 (Michelangelo: l’effigie in bronzo di Daniele da Volterra – Giornata di studi). Grazie ai

loro contributi e agli esiti delle indagini diagnostiche, sarà pubblicato a brevissimo il primo catalogo

scientifico delle effigi in bronzo attribuite a Daniele da Volterra, edito da Mandragora.

Oltre a questo volume, per l’inaugurazione ne è stato pubblicato un altro, un vademecum per

l’esposizione, sempre edito da Mandragora.

Michelangelo: l’effigie in bronzo di Daniele da Volterra si avvale di un comitato scientifico di

esperti internazionali formato da Antonia Boström, Alessandro Cecchi, Mario Micheli, Claudio

Parise Presicce e Dimitrios Zikos. È stata realizzata con la sponsorizzazione di Intesa

Sanpaolo Innovation Center e Gallerie d’Italia – i musei di Intesa Sanpaolo.