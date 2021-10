Prosegue a Firenze ARTOUR-O il MUST, il progetto creato dall’associazione Ellequadro Documenti per comunicare l’identità di aziende, istituzioni ed enti attraverso l’arte. ARTOUR-O, che è nato proprio a Firenze nel 2005, e che nella “città dell’Arte” per eccellenza è tornato in ogni sua edizione, quest’anno vi ha portato uno speciale Omaggio a Dante in occasione del Settecentenario. Questa XXXIII edizione della rassegna si intitola infatti Variazioni sul tema di Dante e ha visto 10 artisti dell’archivio Ellequadro impegnati nella realizzazione di 70 opere ciascuno, tutte ispirate al Sommo Poeta: 700 opere d’arte per 700 anni + 70 studi preparatori. Esposte a gruppi di dieci, in composizioni dette Tetraktys o sacra decade, concetto che risale a Pitagora e che esalta il numero 10 così importante per il Sommo Poeta, le opere ispirate a Dante continueranno ad essere esposte, fino all’inaugurazione del Museo della Lingua Italiana nel 2022: all’Accademia delle Arti del Disegno, in via Orsanmichele 4, all’Asp Firenze Montedomini, via dei Malcontenti 6, e alla Tipografia Artistica Fiorentina, in borgo Stella 21r su appuntamento. All’Hotel Donatello, in piazza Indipendenza 23, e ai Maestri di Fabbrica, in borgo degli Albizi 68r, saranno invece visibili liberamente.

ARTOUR-O il MUST, che racchiude nel suo nome le parole ART in TOUR MUSeo Temporaneo, porterà così fiorentini e turisti, come fa in ogni sua edizione, alla scoperta di musei, spazi istituzionali ed altri prettamente aziendali.

Insieme alla mostra prosegue anche il gioco #2eurodiDante. Ogni opera che compone le Tetraktys, infatti, ha nel proprio passe-partout una sede per accogliere una moneta da 2 € e si considera conclusa solo quando il visitatore ve la inserirà (riprendendosela dopo aver compiuto l’atto creativo). Ma non può essere una moneta qualunque, le uniche che rendono le opere finite sono le monete con l’effigie di Dante. Tutti sono invitati a partecipare al gioco e dopo aver trovato i due euro con il profilo del poeta (la moneta è in libera circolazione), potranno farsi una foto mentre completano l’opera, diventandone in qualche modo co-autori. Le foto andranno pubblicate su Instagram con l’hashtag #2eurodiDante e con il tag @artouro_il_must. Le dieci più belle andranno a comporre una Tetraktys, che sarà esposta a tempo debito, e i fotografi delle tre immagini che riceveranno più like saranno premiati con una cena in uno dei ristoranti di ARTOUR-O.

ARTOUR-O e Dante, nel frattempo, sono stati anche a Genova e sono pronti a partire verso tutte quelle nuove sedi che decideranno di aderire al progetto. Tiziana Leopizzi, infatti, responsabile dell’associazione Ellequadro Documenti crede da sempre nel potere dell’arte. Secondo lei circondarsi di cose belle aiuta a vivere meglio, ma non è solo il vivere comune che ne trae giovamento: ci guadagnano anche la salute, il lavoro, la socialità. Per questo, dal 2005, ha deciso di portare l’arte ovunque, trasferendo le opere fuori dai loro luoghi tradizionali e, contemporaneamente, avvicinando all’arte un pubblico che non è quello solito dei visitatori dei musei e infatti è responsabile di un ABC360 MUSiAT Arte Territorio ad Alice Bel Colle, un museo diffuso e collegato a livello internazionale con altre sedi di ARTOUR-O. ARTOUR-O punta sul potere comunicativo dell’arte, specialmente nel campo della brand identity, e con i committenti e con i loro artisti – maestri del mondo della pittura, dell’architettura, del design, della musica e del teatro – creano incontri ed eventi che comunichino l’identità dei propri interlocutori. In questo modo Ellequadro ha riportato pienamente in vita il ruolo della Committenza, che nei secoli ha reso grande il nostro Paese. Non è un caso che il curriculum vitae con cui Leonardo da Vinci si presentò a Ludovico il Moro, elencando le infinte cose che sapeva fare e che avrebbe potuto proporre, sia diventato l’emblema dell’associazione. Per dare vita a grandi progetti, occorre che la curiosità, la voglia di sperimentare ed il coraggio, appartengano sia all’artista che al Committente. Queste caratteristiche Ellequadro le ha tutte e ama mettere in contatto artisti e committenti, nella convinzione che davvero gli uni abbiano bisogno degli altri.