Platum porta lo stile Fiat 500 sulle due ruote con l’innovativo scooter elettrico Fiat 500 E-Moped . La presentazione è avvenuta all’EICMA 2024, l’evento milanese di riferimento per gli appassionati di moto e micromobilità. Grazie a una collaborazione prestigiosa con il centro stile Stellantis e il leggendario designer Pininfarina, Platum introduce un veicolo pensato per chi cerca estetica e praticità in città.

L’E-Moped Fiat 500 nasce da una perfetta integrazione tra tecnologia e design. L’estetica richiama la linea iconica della Fiat 500, uno stile che rappresenta un simbolo di italianità. Questo scooter, progettato come veicolo di categoria L3 (paragonabile a un 125cc), si distingue per il suo look minimalista e raffinato, pensato per un pubblico esigente.

Potenza e autonomia del Fiat 500 E-Moped

Il Fiat 500 E-Moped è dotato di un motore elettrico da 3 kW di potenza nominale, in grado di offrire prestazioni eccellenti per l’ambiente urbano. Alimentato da una batteria estraibile da 60V, lo scooter elettrico garantisce un’autonomia fino a 115 km in ciclo misto, permettendo spostamenti prolungati senza necessità di frequenti ricariche. La velocità massima raggiunge gli 80 km/h, rendendolo adatto anche alle strade urbane a scorrimento veloce.

Questo nuovo scooter pesa circa 100 kg, incluso il peso della batteria, un dettaglio che ne facilita la manovrabilità. Con la ruota anteriore da 13 pollici, l’E-Moped è progettato per affrontare al meglio anche il pavé e le irregolarità stradali, un aspetto cruciale per chi guida in città.

Disponibilità e prezzo del nuovo scooter elettrico di Platum

La commercializzazione del Platum Fiat 500 E-Moped è prevista per il primo semestre del 2025, con un prezzo stimato di 4.999 euro. La combinazione tra design accattivante e prestazioni tecniche di alto livello rende questo scooter una scelta ideale per chi desidera un mezzo di trasporto sostenibile e dallo stile unico.

Con l’E-Moped, Platum conferma la sua abilità nel coniugare la tradizione e l’innovazione, offrendo un’alternativa allettante per la mobilità urbana. Dopo aver collaborato con brand come Ducati, Jeep e Lamborghini, Platum continua a portare nel settore delle due ruote l’essenza di marchi iconici, rendendo la micromobilità un’esperienza di lusso e design.