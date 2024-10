La nuova ZS presenta un design completamente rinnovato, è più spaziosa negli interni, più efficiente grazie alla tecnologia Full Hybrid e non altera quel rapporto prezzo-valore che l’ha resa una vettura di successo. Ciò ovviamente rappresenta per MG un elemento strategico e un pilastro commerciale.

Il frontale è caratterizzato da una griglia di dimensioni importanti, dal disegno caratteristico ad L capovolta, racchiusa tra i due fenders, cioè i due parafanghi, verticali laterali.

La fanaleria anteriore è dotata di un faro principale a Led (alogeno sull’allestimento STD) ed è impreziosita da un dettaglio cromato interno a Y che continua all’esterno collegando i due “occhi” della vettura.

La fiancata riprende le linee della precedente generazione pur evolvendo nelle proporzioni dei volumi e degli sbalzi. Particolare la doppia nervatura del montante C.

Al posteriore vengono proposte nuove luci con firma luminosa a LED per tutte le versioni come anche le luci di marcia e freno.

Gli interni: spazio da vivere

Molta attenzione è stata posta nello sviluppo degli interni della nuova ZS, per segnare una importante differenza tra la generazione uscente e questa nuova generazione. Più spazio a bordo, sia per i passeggeri anteriori ma soprattutto per gli ospiti delle sedute posteriori grazie a passo vettura allungato di ben 30 mm.

Completa la dotazione interna in termini di comfort delle sedute, regolazione dei sedili anche in elettrico per allestimento Luxury ed arricchita da maggiore funzionalità a bordo grazie a ben 30 vani portaoggetti come ad esempio un vano fronte passeggero anteriore oppure un vano porta-ombrelli nel tunnel centrale.

Gli schermi touch

Ereditato da MG3, nuova ZS presenta uno schermo centrale touch, in posizione rialzata, che può arrivare a 12,3” di dimensione (10,25” per la versione STD) e che permette un agevole controllo di tutte le funzioni di bordo e della connettività con lo smartphone. AndroidAuto & AppleCarPlay sono disponibili di serie tramite davo USB.La plancetta posta sotto lo schermo offre l’accesso immediato alle principali funzioni di clima e controllo volume.

Tutti gli allestimenti hanno anche uno schermo guidatore digitale da 7” personalizzabile e due schermi digitali per giri motore e velocità, uniti in un unico “guscio” da 12,3”.

Motorizzazione con sistema Full Hybrid +

MG ZS è equipaggiata da un sistema full hybrid che accoglie un motore a benzina 4 cilindri 1.5 aspirato, batteria da 1,83 kWh e una trasmissione a 3 rapporti integrata da due motori elettrici (moto-generatore da 45 kW e moto-propulsore da 100 kW).

Pur mantenendo invariata la potenza dell’unità termica da 102 Cv (stessa omologata sulla carta di circolazione), la potenza di picco complessiva è ora di 197 Cv. Il modesto miglioramento rispetto a MG3 che adotta la stessa tecnologia, è legato ad una diversa calibrazione del motore di trazione EV.

I valori di consumo sono pari a 5/5,1 l/100 km e i valori di emissioni di CO2 113-115, sono coerenti con Ecobonus 61-135.

I numeri della generazione attuale ZS nel mercato italiano

Stabilmente al primo posto del segmento dei B SUV sul mercato italiano, si è attestata al vertice anche delle vetture a benzina. Finora sono oltre 47.000 i clienti che la guidano con soddisfazione ed è molto apprezzata anche nel settore del B2B.

Una clientela principalmente privata, molto apprezzata dalle giovani famiglie alla ricerca di un’auto spaziosa, funzionale e con un ottimo rapporto value for money.

Prezzi

La nuova ZS Hybrid+ è proposta in tre livelli di allestimento con un ricco equipaggiamento già per la versione Standard con un listino chiavi in mano a partire da 23.490 euro.

La versione intermedia Comfort a partire da 25.490 euro e con un incremento di 2.000 euro è possibile salire a bordo del top di gamma, la versione Luxury a 27.490 euro. Come sul resto della gamma, anche MG ZS beneficia della garanzia di fabbrica di 7 anni o 150.000 km.