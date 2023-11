TI SENTO nella versione di BOB SINCLAR è già una hit! Il remix del leggendario dj e produttore francese del classico dei Matia Bazar con l’ineguagliabile voce di Antonella Ruggiero, è ai vertici delle classifiche di questa settimana (fonte EarOne): numero 1 nella Chart Dance, numero 12 nella Classifica Airplay generale, numero 10 nella Classifica Airplay italiana, e numero 2 in quella Indipendenti.

Ti sento fu un grande successo negli anni 80 e il rifacimento di Sinclar, pubblicato da Time Records sul mercato internazionale poche settimane fa, ha ridato nuova vita al brano, notevole esempio di synth-pop ai massimi livelli. Sinclar è sempre stato un grande estimatore della canzone, e ha recentemente dichiarato: “Ho creato questa mia versione con il cuore, nel rispetto di un classico senza tempo. Ti sento, Italia!”

Negli anni ottanta Ti sento scalò anche le classifiche in Europa, raggiungendo i vertici delle hit-parade nei Paesi Bassi e in Germania. Fu pubblicata anche una versione in spagnolo (Te siento) e una in inglese (I Feel You) che ebbe un forte apprezzamento in UK. Chris Lowe dei Pet Shop Boys inserì il brano tra i suoi preferiti nella raccolta della serie Back to Mine.