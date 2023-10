E’ online il video lyric di “Ti sento” nella versione firmata da Bob Sinclar https://www.youtube.com/watch? v=JSi7YoKsJw0 Il rifacimento del grande successo dei Matia Bazar, interpretato dall’ineguagliabile voce di Antonella Ruggiero, esce oggi sul mercato internazionale per Time Records ed è on-air sulle radio italiane sempre da oggi. La nuova versione del produttore e deejay francese si preannuncia già come una nuova hit mondiale!

A distanza di dodici anni dalla hit A far l’amore, Monsieur Bob Sinclar, superstar da centinaia di dischi di platino e oro, grande appassionato dell’Italo Disco, torna a lavorare su un brano italiano, scegliendo un successo degli anni 80 diventato un classico. Sinclar è sempre stato un grande estimatore di “Ti sento”, significativo esempio di synth-pop ai massimi livelli dove spicca l’intensità vocale e carisma della Ruggiero. Così, ha deciso di realizzare una nuova versione, lavorando ad un remix del brano, che proporrà nei suoi dj set internazionali.

Racconta Sinclar: “I Matia Bazar produssero Ti Sento nel 1985, che divenne rapidamente un inno della musica dance da club in Belgio, Olanda e Francia e raggiunse le classifiche di tutto il mondo. La produzione era sensazionale e la performance vocale di Antonella Ruggiero non è mai stata eguagliata in tutte le cover realizzate da allora. All’inizio di quest’anno ho realizzato una mia versione perché ho pensato che fosse il momento giusto per riproporla nel mio dj set. I Matia Bazar l’hanno sentita sui miei social e abbiamo deciso di ripubblicare la nuova versione con Time Records per quest’autunno. Spero sinceramente che tutti i dj e un nuovo pubblico mondiale apprezzino questa mia versione che ho creato con il cuore nel rispetto di un classico senza tempo. Ti sento, Italia!”

Ti sento non è infatti solo una delle canzoni più amate di tutti i tempi in Italia, ma scalò anche le classifiche in Europa, raggiungendo i vertici delle hit-parade nei Paesi Bassi e in Germania. Uscì anche in spagnolo (Te siento) e in inglese (I Feel You) con un forte apprezzamento in UK. Chris Lowe dei Pet Shop Boys ha inserito il brano tra i suoi preferiti nella raccolta della serie Back to Mine.

“Da quando ho lavorato con Raffaella Carrà tutti sanno che sono un grande fan dell’Italo Disco” prosegue Sinclar “La Disco Music è nata nel 1976 e da allora ha costantemente influenzato tutti i generi della musica dance. Nel 1980, quando le drum-machine e i sintetizzatori sono arrivati sul mercato, la musica da discoteca era più accessibile ai giovani produttori. Bobby Orlando e Patrick Cowley negli Stati Uniti, Stock Aitken & Waterman nel Regno Unito, La bionda & DD Sound e Klein & MBO in Italia, iniziarono a creare una nuova forma di discoteca elettronica ‘hi-NRG-driven’, chiamata Synth Pop, New Wave, Italo Disco e Pop Dance. L’Italo Disco era ben nota per i suoi sorprendenti hook e le sue melodie mescolate alla musica sintetica. Molto spesso criticata dai giornalisti italiani all’inizio degli anni ’80, l’Italo Disco ha ispirato artisti elettronici famosi in tutto il mondo come Erasure, New Order e Pet Shop Boys e ha anche influenzato il movimento musicale House da Franky Knuckles a Chicago, a Juan Atkins e Derrick May a Detroit”

“Siamo particolarmente felici di questa collaborazione e che Bob Sinclar abbia scelto di lavorare su un brano cult del nostro repertorio. Ti sento è un successo che conserva i tratti stilistici e musicali degli anni 80 ma in realtà si colloca fuori dal tempo” hanno dichiarato i Matia Bazar, mentre Antonella Ruggiero ha commentato “Ti sento ha avuto una gestazione piuttosto elaborata, sia dal punto di vista artistico che umano. Iniziato con la supervisione di Roberto Colombo e terminato con la produzione di Celso Valli, è uno dei brani più ricchi di energia di tutto il repertorio Matia Bazar da me interpretato ed è tuttora riconosciuto e amato dal pubblico a livello internazionale”