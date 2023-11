Milano, 8 novembre 2023 – I COLLA ZIO tornano con nuova musica: sarà disponibile infatti su tutte le piattaforme digitali da venerdì 10 novembre il nuovo EP del giovane collettivo musicale milanese, dal titolo AMICI COME PRIMA (Woodworm/Virgin Music – Universal Music). È già in presave: https://collazio.lnk.to/acp

Il nuovo EP arriva a pochi mesi di distanza da Rockabilly Carter, album d’esordio della band uscito subito dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo. Pochi mesi – è vero – ma sono tante le nuove esperienze, tanta la nuova ricerca, tanti i nuovi luoghi esplorati, che sono entrati in questo nuovo materiale discografico.

AMICI COME PRIMA è composto di sei tracce e rappresenta un nuovo capitolo (quello finale forse?) del rocambolesco romanzo di formazione dei COLLA ZIO e del loro amico Rockabilly Carter: Billy è il gigante buono protagonista del disco d’esordio dei Colla, compagno immaginario di un viaggio che nel 2023 ha portato i cinque in luoghi nuovi e inaspettati. Il palco più importante d’Italia – quello di Sanremo – certo, ma anche quelli di tutto il Paese, tra club e festival. E non solo: tanti viaggi, tra macchine, aerei, navi e furgoni. Ma anche luoghi non geografici: un mondo fantastico, colorato, disegnato a pennarello, in cui i Colla – come Billy – hanno cercato il proprio posto.

Ma si torna sempre dove si è stati bene. E per i COLLA ZIO questo vuol dire tornare alla realtà – a Milano – e a Milano tornare in studio, dove tutto si raccoglie e prende forma. Così nascono i sei brani di ACP: i COLLA ZIO hanno masticato e digerito tutto quello che questo 2023 ha offerto loro e nel frattempo sono cresciuti.

A vent’anni o poco più hanno visto e toccato con mano l’industria musicale dei grandi, le reazioni del pubblico in tv e dal vivo (positive, negative, indifferenti): in un game che può sedurre e anche travolgere, i COLLA ZIO hanno deciso di giocare scrivendo le proprie regole. Hanno deciso di prendere Rockabilly Carter e smontarlo, pezzo per pezzo: è arrivato il momento di salutare l’amico immaginario e lasciarlo andare, di calarsi nella realtà.

ACP è – appunto – real, sincero, caotico e al contempo dritto, diretto, centrato: un pastiche completamente autoprodotto di songwriting romantico e acustico (camomilla), garage rock (adrenalina), hyper pop (lolita), psichedelia (San Sebastian), fino allo street rap di zinédine e all’house sbilenca di darth vader a Parigi. Diverse influenze derivate dai vastissimi ed eclettici ascolti e dagli incontri musicali dei Colla, ma anche – e soprattutto – da un vissuto e da una ricerca musicale sempre curiosi e pronti a mettersi alla prova con nuove sonorità.

Anche la direzione creativa, affidata sempre all’amico Gionassi, con ACP si fa più concreta: la cover passa dal disegno a fumetti di Rockabilly Carter alla fotografia analogica di AMICI COME PRIMA, dove i COLLA ZIO giacciono a terra abbracciando con un pizzico di malinconia quel che resta di Billy.

Se quello a Rockabilly Carter è il saluto pieno di gratitudine e malinconia di cinque amici che devono separarsi da lui, questo non poteva che succedere in pieno stile COLLA ZIO, con una grande festa: l’appuntamento – prodotto da Whodo Agency e Vivo Concerti – è per DOMENICA 26 NOVEMBRE al FABRIQUE di MILANO.

Un cerchio che si chiude, con i Colla che tornano dal vivo nella loro città dopo aver iniziato il Blaster Summer Tour con un grande show al MI AMI. Quello del 26 novembre al Fabrique sarà un live esplosivo e ricco di sorprese, una celebrazione di quello che i COLLA ZIO sono stati, sono e saranno; la scaletta sarà una folle montagna russa tra banger e ballad, tra pezzi che ormai il pubblico dei Colla ha imparato a conoscere e i nuovi brani di ACP, fino alle chicche che – come raccontano i cinque – non usciranno mai e si potranno ascoltare solo dal vivo.

Le prevendite per la data del 26 novembre al Fabrique di Milano sono disponibili sul sito www.vivoconcerti.com. L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri canali ufficiali.

AMICI COME PRIMA – TRACKLIST

1. camomilla

2. adrenalina

3. lolita

4. San Sebastian

5. zinédine

6. dart vader a Parigi

I COLLA ZIO sono un giovane collettivo musicale milanese, tra i nomi più interessanti della nuova scena. Non amano definirsi, parlano di COLLA ZIO come una situa, una banda, una colla, appunto. Su questa fluidità la loro musica pianta fieramente le proprie radici e trova la propria identità, raccogliendo le influenze di ciascun membro del collettivo: barre e canto si alternano e si intrecciano su un tessuto sonoro complesso e variegato, che esplode dal vivo in tutta la sua energia.

Dopo essere stati selezionati con il brano Asfalto tra i sei progetti di Sanremo Giovani, entrano a far parte del cast del Festival di Sanremo 2023, in gara con Non mi va, certificato Disco d’Oro, dove vincono il Premio Enzo Jannacci Nuovo Imaie. Hanno pubblicato loro album d’esordio Rockabilly Carter, candidato come miglior album d’esordio alle Targhe Tenco, a cui è seguito il Rockabilly Blaster Tour che li ha portati in primavera sui palchi dei club delle principali città italiane, con diversi sold-out. Il Blaster Summer Tour ha toccato i principali festival del Paese durante l’estate, per arrivare poi all’autunno 2023 con nuova musica: a novembre esce infatti Amici come prima, nuovo EP presentato sul palco del Fabrique di Milano per l’ultima data del tour che ha il sapore di una grande festa. Amici come prima chiude da un lato il cerchio di un anno denso e fortunato per i COLLA ZIO , dall’altro traccia il sentiero per un futuro ancora tutto da scoprire, ma senza dubbio pieno di musica, in studio e sui palchi.

I Colla Zio sono:

Andrea Armo Arminio – ventisei anni

Andrea Mala Malatesta – vent’anni per sempre

Francesco Glampo Lamperti – ventitre anni

Tommaso Berna Bernasconi – ventitre anni

Tommaso Petta Manzoni – ventun’anni