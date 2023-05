EAMES torna con GUAI, secondo estratto dal suo nuovo progetto intitolato Memory. Dopo aver affinato le sue doti produttive al fianco di Aleph e Metatron, in progetti anche multiplatino come Alfa, Olly o Maurizio Carucci degli ExOtago, il rapper genovese pubblica un brano hip hop scuro e introspettivo.

GUAI è il viaggio nella testa di un adolescente che cerca la sua maturità, è il cambiamento che ognuno si deve preparare ad affrontare, una ribellione matura a bordo di un sound che oscilla fra l’elettronica e il più classico dei boom bap.

Suggestioni che si susseguono come lampioni, ai lati delle strade. E se il pensiero si fa notte, il ritmo non può che assecondare il battito del cuore, mentre si vaga alla ricerca di se stessi.

Link: https://spoti.fi/3oAYyth

EAMES è un rapper, producer e sound engineer. Il suo Room Studio è un punto di riferimento per la nuova scena genovese, che a lui affida le produzioni e la direzione artistica.

Scritto, registrato, prodotto e masterizzato da Eames. GUAI è stata ispirata da un Leak di 6lack: quello che poi realmente è stato “preso” è il tiro della batteria. Inizialmente il brano era piano, batteria e un sample vocale, successivamente ho richiesto l’intervento di Joe Viegas sugli accordi del piano, che è stato sostituto da un synth: è qui che avviene il passaggio dal boom bap più classico all’elettronica, la scelta e il trattamento dei suoni crea “pacca” e fa muovere la testa, l’effettistica della voce è leggera e pulita, il tune viene dosato con il contagocce, quasi impercettibile ma crea armonia.

Nel testo faccio un recap tirando le somme sulla mia generazione, sulla sorte e sugli obiettivi, per sorridere nonostante il marcio.

Alberto De Scalzi, in arte Eames, è un artista classe 1991 che fin da diciottenne ha ricoperto svariati ruoli nel panorama musicale Ligure. Sound engineer e produttore/direttore artistico, ha curato i lavori di artisti noti su scala nazionale come Alfa, Olly, Gorka, Vago, Maurizio Carucci (Ex-Otago), ottenendo svariate certificazioni d’oro ed un triplo disco di platino per il suo lavoro.