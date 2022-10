I Gemelli di Guidonia annunciano il tour nazionale dello spettacolo teatrale “Tre per 2” Tra Radio e Tv. A grande richiesta tornano in teatro partendo da Bologna il 14 ottobre, per poi proseguire nelle principali città italiane con lo show che porta la loro firma indelebile.

Uno spettacolo che intreccia tanta musica e comicità coinvolgenti.

Protagonisti del successo in radio e tv di “Happy Family”, il programma di Rai2 condotto con Ema Stockolma, il trio Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino porterà sul palco un mix frizzante e divertente basato sull’ironia musicale, tra gag e imitazioni esilaranti e coinvolgenti.

Vincitori dell’ultima edizione di Tale e Quale Show, I Gemelli di Guidonia hanno come marchio di fabbrica la capacità di cogliere le infinite possibilità che offrono le 7 note e le inclinazioni comiche.

Lo spettacolo racconta la loro storia, fin da quando, ancora bambini, cantavano e facevano imitazioni. E, come sempre, un occhio all’attualità, che nelle mani e nelle voci dei Gemelli di Guidonia diventa occasione per ridere e per giocare insieme al pubblico. Non mancheranno poi aneddoti riferiti ai grandi protagonisti della televisione, dalla quale ogni settimana danno vita a performance straordinarie. Un modo per conoscere i cantautori del passato e del presente, interpretati e… avvicinati con grande rispetto. Divertimento, dunque, e tante emozioni, accompagnati da un trio di voci che si intersecano in maniera perfetta. I Gemelli di Guidonia, un talento moltiplicato per tre.