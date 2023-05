Nuovo singolo per la cantautrice catanese Virginia Cristaldi, in arte LAVIRGY, un brano già disponibile nei principali store digitali per l’etichetta discografica The lab music Factory e distribuito da Ingrooves (direzione artistica e produzione di Marco Mori e Franco Iannizzi). La canzone, che porta anche le firme di Salvatore Finocchiaro e Pietro Cristaldi, anticipa l’album che uscirà nel 2023, disco che vedrà anche la collaborazione di Mario Biondi.

Virginia: “Africa è un viaggio, un mood, uno stato d’animo. Africa è un giro intorno al mondo alla ricerca di sé nel più profondo dei modi. Africa culla del mondo, Africa mamma del mondo, incipit di tutto. Africa, come essenza Libera da orpelli futili, leggera.. figlia del vento”

Africa: https://open.spotify.com/ album/2wdkukkPzkoJJZ6CmezI8l

Il canto e la musica sono nella sua vita da sempre. Nel 2015 partecipò al programma The voice of Italy su Rai2, scegliendo di entrare nel team J-Ax. Sempre nello stesso anno esce il primo singolo che la vede cantautrice, dal titolo “Due note” e successivamente il secondo singolo “Grazie”. Negli anni si concentra sulla musica dal vivo, esibendosi con la sua jazz band in giro per la Sicilia. Nel 2021 fa da corista a Mario Biondi per l’evento di riqualifica delle baraccopoli di Messina. A dicembre dello stesso anno, sotto la direzione artistica di Mario Biondi stesso, esce un mini ep Natalizio dove Virginia inserisce 2 brani. Nel 2022 inizia effettivamente a lavorare al suo primo album, con brani scritti da lei ma anche con una canzone scritta e musicata da Mario Biondi.