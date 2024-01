Si intitola “Martini Dry” il nuovo singolo di Gaudiano in uscita oggi per Leave Music ed entrato fin da subito nelle playlist New Music Friday e Scuola Indie di Spotify.

Il cantautore, interprete e musicista pugliese, da poco rientrato dall’Opéra di Monte-Carlo per il musical The phantom of the opera, celebra l’autenticità in un’epoca fatta di visualizzazioni e like.

“Martini Dry” non è una classica canzone d’amore: Gaudiano mette a nudo la nostra fragilità, ostacolo all’apertura, all’amore, allo scambio, raccontando quanto, anche il più coinvolgente degli incontri, possa naufragare per paura di perdere il controllo, mostrarsi per quello che si è davvero, abbandonare le piccole certezze che abbiamo conquistato con tanta fatica.

Link: https://spoti.fi/48NwpRa

Un brano prodotto da Alessandro Gemelli che unisce la dolcezza delle ballad con il crescendo incalzante del pop, sfociando in un travolgente ritornello sing along.

«Mentre assistiamo alla frammentazione dei nostri sentimenti attraverso l’esperienza digitale, abbiamo sempre più paura di buttarci a capofitto nelle relazioni.

Martini Dry risuona sullo sfondo di una serata perfetta arrivata nel momento sbagliato. Siamo davvero disposti a lasciar andare la persona giusta per paura di perdere la nostra individualità?»

Dopo la vittoria nelle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021 e il disco “L’ULTIMO FIORE”, Gaudiano ha intrapreso una fortunata carriera teatrale: protagonista per la Compagnia della Rancia di Una volta nella vita (Once), con la regia di Mauro Simone, è parte del cast di The phantom of the opera di Andrew Lloyd Webber e il 15 ottobre 2023 è il primo interprete italiano del Phantom, nella versione originale in inglese.

Vincitore dell’ultimo Tale e Quale Show, Gaudiano ha pubblicato il 10 novembre il suo ultimo singolo, “Numeri”, trasmesso da oltre 50 radio in tutta Italia.