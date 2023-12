Esce l´1 Dicembre su tutti i principali digital stores “Quell’inutile chiasso”, nuovo singolo del cantautore lucano Mauro Tummolo, in arte Modna. Il brano presenta sonorità molto moderne ed il testo, scritto insieme a Christian Lapolla, descrive un amore finito e mai dimenticato. Una delle situazioni piú comuni nella quale, almeno una volta nella vita, ci siamo trovati un pó tutti; quell ́amore che vive ancora nelle azioni di tutti i giorni, nei ricordi e nei luoghi frequentati insieme. E´un testo che mette nero su bianco una fotografia sincera di quello che poteva essere ma che non potrá essere mai, con un velo di amarezza. Il brano, prodotto da Lapolla, esce per l’etichetta discografica “Epicentro Dischi”.

Modna é un artista dal carattere forte e deciso, come la sua terra, la Basilicata. Comincia nel 2010 a farsi notare come vincitore del programma “Stasera é la tua sera” condotto da Max Giusti su Rai Uno. Con la sua band, nel 2017, è ospite in Piazza al Capodanno di Venosa(PZ) in concomitanza con quello di Maratea trasmesso su Rai Uno. L’anno seguente è tra i semifinalisti di un famoso talent in onda su Joy TV tra Bratislava e Praga e pubblica il brano “Volevo solo dirti”, premiato tra i primi tre nel contest “Promuovi la tua musica”. La sua attività “live” lo porta ad esibirsi sia all’estero che in Italia, con collaborazioni e open act di artisti come: Marco Carta, Maria Nazionale, The Kolors, Neri Per Caso e musicisti dei Modà, di Claudio Baglioni e di Nek ed infine partecipa in veste di corista ad un mini tour con Dodi Battaglia. Durante l ́estate 2020 è tra i finalisti del premio ”Palco D’autore” a Salerno. A febbraio 2022 si aggiudica il terzo posto al premio Arte d’Amore a Verona con il brano “Ti porterò a Parigi” e a marzo pubblica l’album “La mia seconda pelle” anticipato dal singolo radiofonico “Fino al limite”, in collaborazione con il producer Walter Babbini. Nel frattempo partecipa al Premio Apulia Voice in Puglia, dove arriva tra i finalisti. A fine anno escono i singoli “Dentro questo universo” ed “Era tutto perfetto”.

L’anno in corso si apre con il singolo “Non si impara dalle guerre”, brano che fa apprezzare la grande sensibilitá dell’artista, seguito da alcune partecipazioni in Tv: Rai Due ( Fiorello e Viva il Videobox ) ed Antenna Sud per il “Festival arte in Musica”.

Nel periodo estivo pubblica il singolo “Si fa presto a dire estate’’, che gli regala successo ed un ottimo riscontro di ascolti. Attualmente l’artista è in tour con la band ‘’Playlist Italia’’ e collabora con l’autore Andrea Sandri.