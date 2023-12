L’autorevole rivista statunitense Green Car Journal ha assegnato all’Alfa Romeo Tonale l’ambito titolo di Green Suv of the Year 2024. Tonale è il primo C-Suv della Casa del Biscione disponibile con tecnologia Plug-In Hybrid con trazione integrale specifica Q4 studiata per garantire massima motricità e sicurezza. Lo stile italiano, la dinamica di guida, la funzionalità e gli interni altamente tecnologici non sono passati inosservati al giudizio dei redattori della rivista.

<<L’Alfa Romeo Tonale offre sportività ed emozioni nella guida in elettrico. – ha dichiarato Ron Cogan, direttore ed editorialista della rivista Green Car Journal e del sito web GreenCarJournal.com – Per i primi 80 chilometri si è al volante di un elegante e iconico veicolo a zero emissioni dal design italiano. Se gli impegni della giornata richiedono un’autonomia extra, il propulsore ibrido Plug-In Q4 assicura il massimo della serenità, forte di un’autonomia totale di oltre 600 km>>.

Alfa Romeo Tonale è il C-Suv Plug-In Hybrid Q4 più efficiente del segmento

L’avanzato sistema di propulsione utilizza il motore turbo benzina 4 cilindri da 1,3L accoppiato ad un cambio automatico a 6 rapporti, che fornisce trazione alle ruote anteriori.

Efficienza e sportività supportate e garantite anche in elettrico, grazie alla batteria agli ioni di litio da 15,5 kWh, che aziona un motore elettrico in grado di erogare una potenza di picco di 90 kW e una coppia di 250 Nm. La potenza totale è la migliore della categoria: 280 cavalli.

<<Tonale con una potenza di 280 cavalli, la migliore della categoria, ed oltre 80 km di autonomia in full electric – ha evidenziato Larry Dominique, responsabile di Alfa Romeo North America – è un esempio perfetto di come Alfa Romeo punti a combinare efficienza al carattere sportivo tipico del DNA del marchio. Tonale rappresenta il primo capitolo nel percorso di elettrificazione del marchio che evolvendo rimane fedele al suo Dna e al suo stile distintamente italiano, tanto amati dai nostri clienti>>.

Green Car Journal

L’autorevole rivista Green Car Journal si occupa sin dal 1992 delle relazioni tra auto, energia e ambiente. L’edizione digitale dell’ultimo numero della rivista, che presenta un’analisi approfondita dei punti di forza e delle differenze dei veicoli ibridi, ibridi plug-in ed elettrici a batteria, è disponibile sul sito GreenCarJournal.com