Milano, luglio 2023 – “Dimmi di che segno sei e ti dirò come fai la spesa”, perché gli astri influenzano anche l’approccio agli acquisti. Ogni segno zodiacale, infatti, organizza, gestisce e fa la spesa in modo unico e differente. C’è chi cerca meticolosamente i prodotti in offerta e chi si lascia guidare dalla curiosità; chi stila liste della spesa iper-dettagliate e chi dimentica di acquistare perfino l’indispensabile. Ma, in fondo, doversi occupare delle incombenze domestiche e recarsi al supermercato non è in cima alla lista dei desideri di nessuno, soprattutto durante l’estate. Per questo, Everli – il marketplace della spesa online – ha indagato lo Zodiaco per scoprire come si comportano i dodici segni quando devono riempire i loro carrelli e ha chiesto aiuto alle stelle per offrire alcuni consigli furbi per una spesa “no stress”.

Ariete

Al supermercato gli Ariete si riconoscono: non si soffermano a confrontare marche e prezzi né a leggere le etichette, vogliono solo prendere un carrello, entrare nel negozio e uscire in meno di dieci minuti. Per via della loro natura impaziente e poiché detestano tutto ciò che li rallenta nel raggiungimento dei loro obiettivi, cercano sempre la cassa più rapida e iniziano a dare segni di insofferenza quando devono attendere il loro turno per pagare. Il consiglio delle stelle? Preferire la spesa online, rapida ed efficiente proprio come loro.

Toro

La spesa del Toro ha cadenza giornaliera e l’urgenza si trova quasi sempre al reparto dei dolci. Leale e abitudinario, è un cliente fedele: tende a scegliere sempre lo stesso supermercato e se proprio costretto a fare la spesa altrove confessa il “tradimento” in lacrime al primo cassiere disponibile. Ma il Toro ama anche il comfort in tutte le sue sfumature; per questo, gli astri gli suggeriscono di iniziare a delegare l’attività della spesa e di attendere comodamente sul divano che qualcuno gli consegni buste ingombranti e detersivi.

Gemelli

Questo segno si trova spesso immerso in un vortice di appuntamenti mondani e distrazioni, la sua mente curiosa e i ritmi di vita frenetici talvolta lo portano a dedicare poco tempo alla cura della quotidianità e della casa. Il Gemelli non ama recarsi al supermercato e quando deve fare la spesa difficilmente stila una lista precisa; anzi, tende a effettuare acquisti d’impulso, guidato dalla curiosità di sperimentare sapori nuovi e originali. L’approccio dinamico e fluido alla vita che caratterizza questo segno d’aria mal si concilia con le code alla cassa o la fila al parcheggio del supermarket, meglio per i Gemelli optare per la consegna della spesa a domicilio.

Cancro

Romantico e dotato di grande memoria, il Cancro non ha bisogno della lista della spesa: ricorda tutto, soprattutto i prodotti preferiti dalle persone che ama. Prendersi cura della casa e delle incombenze domestiche, infatti, per i cancerini è un gesto d’amore, una coccola per sé e per i propri cari. Al tempo stesso, è un segno che si trova particolarmente a suo agio tra le mura domestiche e, quando si sveglia con la “Luna storta”, non uscirebbe mai e poi mai dalla propria abitazione. Cosa fare in questi casi? Gli astri consigliano di ordinare la spesa online, scegliendo quei prodotti che gli ricordano l’infanzia, che per lui hanno un effetto quasi terapeutico.

Leone

Considerati da molti (anche, e soprattutto, da loro stessi) i Re dello zodiaco, i nati sotto il segno del Leone difficilmente si occupano in prima persona delle incombenze domestiche. Ad esempio, non hanno assolutamente intenzione di perdere il loro preziosissimo tempo tra le corsie del supermercato, indaffarati come sono a dare il meglio di sé al lavoro e nella vita privata. La spesa perfetta secondo questo segno di fuoco? Cibi gourmet, piccoli lussi culinari e prodotti di bellezza – ma soprattutto qualcuno che si occupi per lui degli acquisti e della consegna, quando, come e dove dice lui!

Vergine

Un file da compilare per il controllo del budget e una lista della spesa iper-dettagliata, magari addirittura in ordine alfabetico: ecco i must-have della Vergine quando si reca al supermercato. Del resto, basta anche un solo pacco di pasta in meno rispetto a quanto programmato per scatenare l’autocritica di questo segno, che si accuserà fino al 2030 di aver commesso un imperdonabile errore. Un suggerimento? Scegliere lo shopping online anche per la spesa, una modalità che consentirà alla Vergine non solo di confrontare minuziosamente le etichette e i prezzi dei prodotti, ma anche di effettuare un check-up scrupoloso del carrello online, assicurandosi di non dimenticare nulla.

Bilancia

Anche quando fa la spesa la Bilancia ricerca equilibrio e armonia. Solitamente valuta con attenzione le diverse opzioni disponibili e ha bisogno dei suoi tempi per confrontare i prodotti, ma non perché sia un segno particolarmente parsimonioso, piuttosto perché amante della bellezza (e un po’ indeciso). Infatti, potrebbe impiegare ore solo per acquistare delle mele, selezionando esclusivamente quelle con la giusta tonalità di rosso. La soluzione per non trascorrere tutto il giorno al supermercato? Delegare la spesa, ma solo a uno shopper professionista, che sceglierà con cura ogni singolo prodotto.

Scorpione

Lo Scorpione affronta le sue giornate con un ritmo rapido e intenso, come i suoi moti interiori, d’altronde la lentezza non fa parte del suo mood. Per questo sostiene fermamente che non ci sia nulla di interessante nello stare in fila per fare la spesa e non si fida di chi sostiene l’opposto. Inoltre, data la sua natura riservata, teme che una volta giunto al supermercato qualcuno proverà ad attaccare bottone. Motivi per i quali non si fa molti problemi ad affidare ad altri le proprie commissioni, soprattutto a persone che ritiene degne della sua fiducia. E gli astri sono concordi: delegare la spesa è un modo per non far cedere lo Scorpione agli acquisti d’impulso che spesso lo tentano.

Sagittario

Sempre alla scoperta di nuovi orizzonti, potrebbe dimenticare ciò che deve gestire a un palmo da sé. Eppure, riesce sempre a far tutto, non si sa come. Certo, con il suo stile e i suoi tempi, non sempre condivisibili o comprensibili dai più. Un po’ frettoloso e impaziente, il Sagittario trova sempre una scusa per rimandare la spesa e, se costretto a recarsi al supermercato, prova ad attendere il suo turno alla cassa, come gli è stato insegnato. Ma è più forte di lui: le sue gambe iniziano a formicolare, il suo battito cardiaco accelera e si ritrova ad abbandonare la fila e a tornare a casa a mani vuote. L’ideale per questo segno è dedicarsi alla spesa online con consegna a domicilio o in qualsiasi posto si trovi un amante dei viaggi come lui!

Capricorno

Sempre impegnato in mille attività e determinato a raggiungere i suoi obiettivi, anche quando si tratta di commissioni il suo mantra è “100% organizzazione”. Quando fa la spesa il Capricorno è metodico e deciso, sa cosa vuole e dove trovarlo. Del resto, il suo obiettivo è portare a termine gli acquisti in modo rapido e funzionale, evitando distrazioni o perdite di tempo e, soprattutto, tenendo d’occhio il budget. Infatti, è forse il segno più informato sui prezzi e sulle offerte di tutti i supermercati della sua zona. Il consiglio delle stelle? Basta bloccare la fila in cassa tirando fuori tutte le tessere fedeltà e i buoni sconto, meglio approfittare del cashback online!

Acquario

L’Acquario è un segno originale e molto spesso insofferente alle regole: difficilmente si dedica alle faccende domestiche e alle commissioni, soprattutto se le percepisce come un’imposizione esterna. Per questo è raro vederlo tra gli scaffali del supermercato. Ma la sua intelligenza acuta e il suo spirito progressista lo hanno portato a perfezionare un piano ingegnoso per tutelare la sua indipendenza settimanale: dopo aver scritto la lista della spesa, dove non possono mancare prodotti biologici e sostenibili, prende in mano il suo smartphone, apre la sua App preferita per la spesa online e attende la consegna.

Pesci

I nati sotto al segno dei Pesci ci provano ogni volta a fare ordine, a partire dalla lista della spesa. La scrivono, ma poi la dimenticano a casa. Arrivati al supermercato, si guardano intorno un po’ spaesati, ma apprezzano le piccole manifestazioni artistiche che incontrano tra le corsie, come i packaging elaborati e le tisane che sulle confezioni recitano “aiutano la memoria”. Ma quando sono in fila alla cassa puntualmente li chiama un amico o un familiare in difficoltà e, dato il loro animo gentile e sensibile, mollano le buste della spessa e corrono in suo soccorso. Le stelle rassicurano: il karma farà il suo dovere. Nel frattempo, però, meglio delegare la spesa a qualcun altro!