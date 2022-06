Comune Palermo liste – Forza Italia 12,0% – Partito Democratico 10,8% – Azione + Europa 9,2% – Lavoriamo per Palermo 8,9% – Fratelli d’Italia 8,4% – Movimento 5 Stelle 7,6% – Progetto Palermo 5,7% – Democrazia Cristiana 5,6% – Prima l’Italia 4,7% – Alleanza per Palermo 4,1% – Rita Barbera Sindaca 4,0% – Altri 19%

