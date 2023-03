Roma , 29 marzo 2023 “Il decreto del governo che vieta la produzione e la commecializzazione in Italia di carne sintetica è un passo decisivo per la valorizzazione delle nostre eccellenze. La tutela del cibo naturale costituisce anche una via per la difesa della nostra dieta mediterranea e dello stile di vita sostenibile che essa rappresenta, caratterizzata da un insieme di abilità, conoscenze, pratiche e tradizioni che spaziano dal paesaggio alla tavola e che realizzano un sistema radicato nel rispetto per il territorio e la biodiversità”. Lo dichiara il senatore abruzzese e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi.