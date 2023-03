Tirana, 27 marzo 2023 – “Con oltre 200 milioni di euro di esportazioni di prodotti agroalimentari nel 2022, cifra peraltro in sensibile e costante aumento da ormai diversi anni, l’Albania si conferma un punto di riferimento importantissimo per il commercio del nostro Paese, che nell’anno appena trascorso si è inoltre nuovamente attestato quale primo partner commerciale del paese delle aquile”. Lo ha sottolineato il presidente della Copagri Tommaso Battista, che ha partecipato oggi a una missione diplomatica insieme al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e al viceministro degli Affari Esteri Edmondo Ciriello.

In tale ambito, il presidente Battista ha incontrato la ministra dell’Agricoltura albanese Frida Krifca e ha preso parte a diversi tavoli tra le associazioni di categoria del nostro paese e quelle dell’Albania, in una serie di sessioni tematiche che hanno riunito i principali rappresentanti delle imprese e dell’agricoltura dei due paesi, i quali si sono confrontati su numerosi argomenti, con particolare riferimento alla formazione, all’interscambio commerciale e alla situazione e alle prospettive dei comparti olivicolo e vitivinicolo.

“Coltivare e rafforzare le sinergie e le intese tra i due paesi diventa fondamentale in un’ottica di collaborazione e di mutuo beneficio”, ha osservato il presidente partecipando alla firma di un protocollo d’intesa bilaterale per la cooperazione in campo agricolo. “Le aziende italiane – ha aggiunto – sono pronte a portare avanti la cooperazione con quelle albanesi su numerosi fronti, quali ad esempio la formazione degli agricoltori, con particolare riferimento alle buone pratiche agricole che garantiscono la qualità del prodotto, assicurando al contempo la sicurezza alimentare e la tutela del territorio”.

“Una cooperazione che è già ben avviata ed è stata impostata da tempo anche e soprattutto grazie al fondamentale lavoro di enti e istituti di ricerca quali il CIHEAM di Bari, il noto Istituto agronomico mediterraneo che ha messo in campo numerosi progetti e interventi di partenariato nell’ambito dei programmi della cooperazione internazionale, fra i quali, ad esempio, il Border Inspection Point-BIP, ovvero il centro per l’ispezione delle merci alimentari che entrano in Albania tramite nave, con annesso laboratorio di analisi, che è stato inaugurato proprio oggi”, ha spiegato il presidente della Copagri.