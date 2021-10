di Valfredo Porega

Roma, 21 ottobre- Nel documento programmatico di bilancio, manovra da 23 miliardi, il Governo Draghi incrementerà di un miliardo il reddito di cittadinanza che, va ad unirsi ai fondi già previsti per complessivi 8,8 miliardi di euro. Sono decenni che i 17.000.000 milioni circa di pensionati, aspettano una rivalutazione della pensione, sono 6.000.000 coloro che, dopo una vita di lavoro e sacrifici percepiscono meno di 1.000 euro mensili.

Milioni di loro non arrivano economicamente alla seconda settimana, costretti a rinunciare ad una giusta alimentazione e cure mediche. Molti di loro, perdendo la propria dignità, si recano nei vari mercati rionali per raccogliere da terra qualche frutto avariato per saziare la propria fame. Non è accettabile. Tutto questo non interessa al Presidente del Consiglio Draghi ( non eletto ma nominato ), e al suo Governo.

Valfredo Porega Responsabile nazionale Pensionati d’Italia in Fratelli d’Italia