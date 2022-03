Tutte iniziative che arrivano proprio nel momento in cui l’Unione Europea chiama anche i cittadini a fare la propria parte e a ridurre il consumo energetico per diminuire la nostra dipendenza dal gas russo.

“Verrà anticipato di un’ora – riferisce una nota – lo spegnimento degli impianti termici e della climatizzazione degli ambienti, con un taglio stimato dell’1,2 per cento dei consumi elettrici”. La decisione è arrivata dal Collegio dei questori.

La mossa anti-Russia spegnere il riscaldamento un’ora prima, al via la campagna “M’illumino di meno”, e a pagare sono sempre i cittadini.

La Camera dei deputati ha deciso di fare la sua parte per ridurre il consumo energetico.

“Idea Geniale”. Al via la campagna “M’illumino di meno”

