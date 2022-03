Una donna è morta nel suo appartamento al civico 29 di via Del Carmelo, a Termini Imerese (Palermo) per un incendio innescato da un asciugacapelli che l’anziana, Anna Butera, 82 anni, aveva acceso sotto le coperte per riscaldarsi. A trovare il corpo, al secondo piano della palazzina, sono stati i vigili del fuoco, chiamati dai vicini della donna che avevano notato del fumo uscire dalla porta d’ingresso dell’appartamento. L’anziana aveva acceso un phon sotto le coperte nel letto per riscaldarsi, ma così facendo ha innescato un incendio che l’ha uccisa e ha distrutto la sua casa.

I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare la morte avvenuta qualche ora prima. Indagano i carabinieri.

Questa povera donna aveva freddo e che fare dunque si abbassano i termosifoni per paura che il costo diventi troppo elevato insostenibile per tutti , quindi usi tutto quello che rimane, succede questo, ancora oggi nel 2022, ed ecco che a pagarne le conseguenze sono sempre i più fragili e i piu’ deboli.

