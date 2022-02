di Valfredo Porega

5 febbraio 2022 -Oggi il nostro Dipartimento compie quattro anni, molta strada è stata fatta, molta ne faremo ancora. Il Covid ci ha parzialmente fermati ma non bloccati, sempre presenti nelle manifestazioni locali e nazionali, ovunque abbiamo continuato con i banchetti/gazebo con a fianco la bandiera di Fratelli d’Italia e la nostra, orgogliosi di vederle sventolare nelle piazze d’Italia.

Comunichiamo quotidianamente attraverso Facebook, WhatsApp, Twitter e il nostro sito www.pensionatiditalia.it.

Molti sono i Pensionati che ci conoscono e ci seguono, altri ci conosceranno nel prossimo futuro. Siamo nati per difendere i diritti dei Pensionati di ieri, di oggi e di domani, non dimenticando i diritti dei giovani, ai quali deve essere garantito un lavoro certo e un futuro sereno nella propria Patria, a loro lasceremo il testimone. Il “Governo dei migliori”, con il nuovo anno ha regalato bollette di luce e gas quasi raddoppiate, situazione insostenibile per le aziende, imprese e famiglie, inoltre per quest’ultime ci sono stati aumenti indiscriminati di tutti i generi alimentari, una situazione insostenibile, in particolare per quelle monoreddito e, per i circa sei milioni di Pensionati che percepiscono una pensione inferiore ai mille euro mensili.

Da anni chiediamo e ci battiamo per una rivalutazione delle pensioni e l’aumento a mille euro di quelle inferiori a tale importo. Da qualche giorno è stato eletto il Capo dello Stato, per la prima volta c’era la possibilità di eleggere un Presidente super partes, purtroppo così non è stato, la Lega e Forza Italia hanno deciso di unirsi al PD e al M5S per eleggere Mattarella bis. Il nostro gruppo ha votato NO, noi tutti siamo fieri di questa scelta e, orgogliosi di militare in Fratelli d’Italia. Tale elezione ha determinato la fine del Centrodestra.

Appuntamenti importanti ci aspettano, a giugno si voterà in più di mille Comuni, tra circa un anno si voterà per le Politiche. Siamo in campagna elettorale, come sempre i Pensionati d’Italia in Fratelli d’Italia non faranno mancare il proprio contributo, sempre presenti nelle Piazze delle nostre Città, con i cittadini, per i cittadini.

Valfredo Porega

Responsabile Nazionale Pensionati d’Italia in Fratelli d’Italia