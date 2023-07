Apre l’incontro il Segretario generale della Coldiretti Vincenzo Gesmundo con a seguire l’intervento del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida e quello del presidente dell’istituto Ixè. Roberto Weber. A confrontarsi su “Filiera, sovranità alimentare e cibo artificiale” ci saranno Felice Adinolfi, Professore Università di Bologna e Centro Studi Divulga, Luigi Nigri, Pediatra Vice Presidente FIMP, Massimiliano Cattozzi, Responsabile Direzione Agribusiness Intesa Sanpaolo, Lanfranco Di Campello, Responsabile di Sistema Agricolo, Enel Italia, Cesare Trippella, Head of Leaf EU Philip Morris.

